ERA fortalece la infraestructura de San Cristóbal

Durante una gira de trabajo por San Cristóbal de Las Casas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que el gobierno de la Nueva ERA continuará impulsando programas, acciones y obras prioritarias en materia de educación, salud e infraestructura vial, con especial atención a la niñez y la juventud. Señaló que el propósito es fortalecer el bienestar y la prosperidad, así como avanzar en la transformación del municipio y de toda la región Altos-Tsotsil-Tseltal.

Como parte de su visita, el mandatario inauguró la rehabilitación de la primera etapa del periférico Norte, proyecto vial que contempló recursos por más de 73 millones de pesos (mdp). En materia educativa y deportiva, inauguró aulas en la escuela primaria Niño Artillero; el domo y la cancha de usos múltiples del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de Chiapas (Conalep) Plantel 171, así como las canchas de fútbol 7 del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) Plantel 11 y del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) número 92. Estas obras representaron, en conjunto, una inversión superior a 19 mdp.

Patrimonio familiar

Asimismo, encabezó la entrega de escrituras públicas a familias de 13 municipios: Cacahoatán, Comitán de Domínguez, Escuintla, Huixtla, Las Margaritas, Ocosingo, Ocozocoautla, Pichucalco, Reforma, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tonalá y Tuxtla Gutiérrez. Subrayó que esta acción refrenda el compromiso de su administración con la seguridad y la certeza jurídica sobre el patrimonio de las chiapanecas y los chiapanecos.

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, explicó que los trabajos en el periférico Norte comprenden la construcción de mil 400 metros lineales en el ala derecha y mil 200 en la izquierda, con la meta de alcanzar los mil 800 metros en los próximos días. Detalló que las obras también incluyen la instalación de luminarias, la construcción de banquetas y jardineras, así como un dren pluvial que, señaló, permitirá evitar inundaciones durante la temporada de lluvias y prevenir afectaciones a los locales comerciales y viviendas aledañas.

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que en San Cristóbal de Las Casas se destinan 75.7 mdp a diversas obras de infraestructura escolar, como parte del compromiso con la dignificación de los planteles educativos. En el rubro de infraestructura deportiva dio a conocer que, gracias a la visión del gobernador, se han construido 19 canchas de fútbol 7, con el objetivo de alejar a las y los jóvenes de las adicciones y fortalecer su dedicación a los estudios.

Aulas de primer nivel

El director general del Conalep Chiapas, Leonardo León Alcázar, agradeció, en nombre de la comunidad escolar, el respaldo del mandatario a esta institución. Destacó que se han invertido más de 23 mdp en los planteles de Chiapas para habilitar nuevos espacios que benefician directamente al alumnado y contribuyen a una formación académica en instalaciones dignas.

Por su parte, la directora general del Cobach, Viridiana Figueroa García, resaltó la inversión superior a seis mdp destinados a la cancha del Plantel 11 de San Cristóbal de Las Casas, espacio que beneficiará a estudiantes, docentes y personal administrativo. También agradeció al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por las inversiones en los distintos planteles, pues refleja su compromiso con la juventud chiapaneca.

El director general de la Promotora de Vivienda Chiapas, Fernando Farro José, destacó la firma de un convenio de colaboración con Catastro Estatal para agilizar la valoración de los lotes. Asimismo, resaltó que en esta ocasión se realizó la entrega de 310 escrituras a familias de 13 municipios y refrendó su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con el Ejecutivo estatal.

Reconocen el trabajo al frente de Chiapas

La presidenta municipal de San Cristóbal, Fabiola Ricci Diestel, reconoció el trabajo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para impulsar acciones con sentido humanista que contribuyan a construir la paz y consolidar la prosperidad en las colonias del municipio.

A su vez, las y los directores de los centros educativos beneficiados agradecieron al ERA por hacer realidad el anhelo de contar con espacios que dignifiquen el aprendizaje, promuevan la sana convivencia y fortalezcan el desarrollo deportivo del alumnado.

Acompañaron al mandatario la secretaria de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Leticia Méndez Intzín; la directora del Instituto Registral del Estado, Adriana Mercedes Ramos Díaz; el director general de Catastro del Estado, Miguel Ángel Arguello Aguilar; así como estudiantes, personal directivo, docente y administrativo, madres y padres de familia, y población beneficiada.