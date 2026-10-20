ERA fortalece la productividad agropecuaria

En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la apertura de la Ventanilla Estatal del Programa de Adquisición de Maquinaria Agropecuaria, instalada en la Secretaría del Campo, donde las personas productoras podrán tramitar gratuitamente créditos para adquirir maquinaria, equipamiento tecnológico y herramientas agrícolas. El mandatario destacó que esta iniciativa contribuirá a fortalecer las cadenas productivas de las distintas regiones de Chiapas.

Chiapas productor

Durante el acto, Ramírez Aguilar señaló que Chiapas es un estado con vocación agrícola, ganadera y agroindustrial, por lo que su administración continuará ampliando los apoyos dirigidos a estos sectores. Asimismo, resaltó que, después de años de decrecimiento, la entidad se encuentra entre las de mayor crecimiento económico a nivel nacional, resultado que atribuyó al combate a la corrupción, la certeza jurídica sobre la tierra y la seguridad pública.

Participa en conmemoración

Posteriormente, acompañado de la señora Sofía Espinoza Abarca, el gobernador participó en la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, donde refrendó el compromiso de su administración con la prevención y atención de esta enfermedad. Aseguró que no se escatimarán recursos para atender esta problemática y adelantó que, con el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Chiapas contará próximamente con uno de los hospitales de especialidad con mayor capacidad para la atención del cáncer, proyecto que permitirá evitar que las y los pacientes tengan que trasladarse a otras entidades para recibir tratamiento.

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Marcela Castillo Atristain, consideró que los apoyos al campo deben complementarse con mecanismos jurídicos que garanticen su seguimiento y rendición de cuentas. En ese sentido, informó que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar envió al Congreso una iniciativa para reformar el Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (Fofae), con el propósito de fortalecer su organización, crear consejos técnicos honoríficos de vigilancia y asegurar que los recursos se ejerzan de manera ordenada y transparente en beneficio del sector agrícola de la entidad.

Apoyo al campo

El secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, explicó que, después de casi dos décadas, Chiapas cuenta nuevamente con un Programa de Adquisición de Maquinaria Agropecuaria, mediante el cual las y los productores podrán recibir un subsidio de hasta el 50 por ciento para la compra de tractores, implementos agrícolas, equipos y herramientas. Para su operación, el Gobierno de Chiapas autorizó una inversión de 65 millones de pesos. Detalló que la ventanilla permanecerá abierta hasta el 30 de octubre, en las instalaciones de la Secretaría del Campo, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

El secretario de Salud, Ignacio Avendaño Bermúdez, manifestó que la atención de la salud de las mujeres es una responsabilidad compartida que debe asumirse con cercanía y sensibilidad. Informó que durante la jornada se prevé realizar alrededor de 450 mastografías y ofrecer consultas generales, servicios de optometría, rayos X, ultrasonidos pélvicos y obstétricos, así como electrocardiogramas. Añadió que se busca garantizar información clara, estudios accesibles, diagnósticos oportunos, tratamiento y acompañamiento. Además, anunció que de aquí a diciembre se realizarán 20 mil mastografías.

La directora general del Sistema DIF Chiapas, Ana Isabel Granda González, destacó que la detección temprana y el autocuidado son fundamentales para enfrentar el cáncer de mama y de cuello uterino. Explicó que, a través del fideicomiso Una mano, una esperanza, el DIF brinda apoyo a pacientes mediante traslados para recibir tratamiento y talleres de elaboración de pelucas oncológicas. Asimismo, celebró la realización de 450 mastografías y la entrega de pelucas y prótesis externas de mama. Desde su experiencia como sobreviviente de cáncer, invitó a las mujeres a dar prioridad a su salud.

Testimonios

Durante su testimonio, Gabriela Grajales, sobreviviente de cáncer de mama, compartió su historia de lucha, fe y fortaleza tras enfrentar cirugías y 23 quimioterapias. Agradeció al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por promover acciones que acercan los servicios de mastografía a los ejidos. Finalmente, destacó la importancia de brindar atención a la salud de las mujeres e invitó a aprovechar estos servicios.