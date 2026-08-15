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ChiapasTuxtla

ERA fortalece la vigilancia del gasto público

Agosto 15 del 2026
Eduardo Ramírez Aguilar puso en marcha Blinda Chiapas. Cortesía
Eduardo Ramírez Aguilar puso en marcha Blinda Chiapas. Cortesía

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar puso en marcha Blinda Chiapas, estrategia mediante la cual se establecen los Comités de Defensa del Presupuesto y Vigilancia del Gasto Público, con el propósito de fortalecer la cultura de la legalidad, proteger y defender los recursos públicos, garantizar su ejercicio eficiente, honesto y transparente, así como identificar oportunamente riesgos, reforzar los controles internos y prevenir observaciones y posibles responsabilidades administrativas.

Durante su mensaje, el mandatario señaló que la conformación de estos Comités será fundamental para mejorar los resultados de la administración pública en favor del bienestar social y la prosperidad de Chiapas, por lo que llamó a sus integrantes a desempeñar esta responsabilidad con mística de servicio, honor y compromiso.

Trabajo

Añadió que el gobierno de la Nueva ERA se mantiene del lado del pueblo y, bajo esa premisa, ha consolidado los programas Cero Corrupción y Cero Impunidad, orientados a combatir y erradicar prácticas que durante años han afectado a Chiapas.

Ramírez Aguilar sostuvo que gobernar con decoro, autoridad moral, sin componendas y con plena confianza en las instituciones ha contribuido a restaurar la paz y sentar las bases para grandes proyectos encaminados a transformar al estado. “Amo profundamente a Chiapas y Chiapas está por encima de todo, incluso de quienes me acompañan. Mi compromiso es trabajar para que Chiapas tenga un mejor horizonte de oportunidades, y lo hago de la mano con todos ustedes, de la mano con cada servidor del pueblo”.

Romero Basurto

Por su parte, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto, planteó que cada peso del presupuesto público representa una historia, una necesidad y una esperanza para las familias chiapanecas, por lo que debe ejercerse de manera íntegra y llegar al propósito para el que fue destinado.

Explicó que Blinda Chiapas parte de una visión preventiva orientada a identificar riesgos, advertir oportunamente y corregir posibles irregularidades antes de que ocasionen daños al patrimonio de las y los chiapanecos. “La mejor lucha contra la corrupción no es solamente castigar cuando el daño está hecho; es impedir que el daño ocurra”.

Compromiso

En representación de los Comités de Defensa del Presupuesto y Vigilancia del Gasto Público, Ana María de la Rosa Flores, jefa de la Unidad de Apoyo de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento, valoró el liderazgo del gobernador al promover iniciativas que cierran espacios a la corrupción. A su vez, asumió el compromiso de desempeñar esta encomienda con responsabilidad, contribuir al adecuado ejercicio de los recursos públicos y hacer de la prevención una tarea permanente.

Estuvieron presentes el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; el diputado local y presidente de la Comisión de Vigilancia, Anticorrupción, Transparencia e Información Pública del Congreso del Estado, Juan Marcos Trinidad Palomares; integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, entre otras personas invitadas.

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