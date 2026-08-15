ERA fortalece la vigilancia del gasto público

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar puso en marcha Blinda Chiapas, estrategia mediante la cual se establecen los Comités de Defensa del Presupuesto y Vigilancia del Gasto Público, con el propósito de fortalecer la cultura de la legalidad, proteger y defender los recursos públicos, garantizar su ejercicio eficiente, honesto y transparente, así como identificar oportunamente riesgos, reforzar los controles internos y prevenir observaciones y posibles responsabilidades administrativas.

Durante su mensaje, el mandatario señaló que la conformación de estos Comités será fundamental para mejorar los resultados de la administración pública en favor del bienestar social y la prosperidad de Chiapas, por lo que llamó a sus integrantes a desempeñar esta responsabilidad con mística de servicio, honor y compromiso.

Trabajo

Añadió que el gobierno de la Nueva ERA se mantiene del lado del pueblo y, bajo esa premisa, ha consolidado los programas Cero Corrupción y Cero Impunidad, orientados a combatir y erradicar prácticas que durante años han afectado a Chiapas.

Ramírez Aguilar sostuvo que gobernar con decoro, autoridad moral, sin componendas y con plena confianza en las instituciones ha contribuido a restaurar la paz y sentar las bases para grandes proyectos encaminados a transformar al estado. “Amo profundamente a Chiapas y Chiapas está por encima de todo, incluso de quienes me acompañan. Mi compromiso es trabajar para que Chiapas tenga un mejor horizonte de oportunidades, y lo hago de la mano con todos ustedes, de la mano con cada servidor del pueblo”.

Romero Basurto

Por su parte, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto, planteó que cada peso del presupuesto público representa una historia, una necesidad y una esperanza para las familias chiapanecas, por lo que debe ejercerse de manera íntegra y llegar al propósito para el que fue destinado.

Explicó que Blinda Chiapas parte de una visión preventiva orientada a identificar riesgos, advertir oportunamente y corregir posibles irregularidades antes de que ocasionen daños al patrimonio de las y los chiapanecos. “La mejor lucha contra la corrupción no es solamente castigar cuando el daño está hecho; es impedir que el daño ocurra”.

Compromiso

En representación de los Comités de Defensa del Presupuesto y Vigilancia del Gasto Público, Ana María de la Rosa Flores, jefa de la Unidad de Apoyo de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento, valoró el liderazgo del gobernador al promover iniciativas que cierran espacios a la corrupción. A su vez, asumió el compromiso de desempeñar esta encomienda con responsabilidad, contribuir al adecuado ejercicio de los recursos públicos y hacer de la prevención una tarea permanente.

Estuvieron presentes el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; el diputado local y presidente de la Comisión de Vigilancia, Anticorrupción, Transparencia e Información Pública del Congreso del Estado, Juan Marcos Trinidad Palomares; integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, entre otras personas invitadas.