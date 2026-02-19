ERA fortalece políticas humanistas de salud y movilidad

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró la Reunión de Políticas de Salud y Movilidad Humana Zona Sur, 2026, realizada en el municipio de Tapachula, donde subrayó que el gobierno de la Nueva ERA ha asumido como prioridad fortalecer la salud y el bienestar, así como garantizar el respeto a los derechos de las personas en contexto de movilidad que transitan por la frontera sur.

Acompañado del director general de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, Daniel Aceves Villagrán; del representante en México de la OMS/OPS, José Moya Medina, entre otras autoridades federales, estatales, municipales y representantes de organismos nacionales e internacionales, el mandatario afirmó que su administración trabaja en congruencia con las políticas humanistas y de puertas abiertas que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Cartilla de salud

En este contexto, Ramírez Aguilar explicó que en Chiapas se han puesto en marcha estrategias conjuntas, como la cartilla de salud que permite a las personas identificarse y acceder a servicios médicos oportunos, dignos y de calidad, así como programas de empleo temporal en distintos municipios. Añadió que estas acciones en materia de sanidad buscan prevenir factores de riesgo y fortalecer la salud en la región Sur y en el país.

“Tenemos un compromiso con la salud y no escatimamos recursos para la prevención de enfermedades. Agradecemos todo el apoyo que hemos recibido en Chiapas por parte del Gobierno de México que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, expresó, al invitar a las y los participantes a aprovechar el encuentro para enriquecer y concretar propuestas innovadoras que mantengan a México a la vanguardia en la atención de personas en contexto de movilidad.

Reconocen visión de ERA

En representación del subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud federal, Ramiro López Elizalde, el director general de Políticas en Salud Pública, Daniel Aceves Villagrán, reconoció la visión del gobernador Eduardo Ramírez al articular a distintos sectores para consolidar políticas públicas en favor de la movilidad humana, lo que tendrá una repercusión significativa en el país, especialmente en los 68 municipios fronterizos, de los cuales 23 pertenecen al sureste mexicano.

Precisó que el 57 por ciento de la frontera sur corresponde a territorio chiapaneco, lo que representa no solo importancia en materia territorial, sino también en contexto humano. Asimismo, enfatizó que México es el tercer país más recurrido para solicitar asilo, por lo que consideró fundamental involucrar a las agencias de Naciones Unidas, coordinar acciones en salud y fortalecer redes integradoras y centros multiservicios de desarrollo e inclusión, particularmente el de Tapachula, al que calificó como el más importante a nivel nacional.

Proyecto intersectorial

El representante en México de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, José Moya Medina, presentó el proyecto intersectorial para fortalecer las redes integrales de servicios de salud en las fronteras norte y sur, el cual contempla diversas actividades a lo largo del año para garantizar protección a las personas en contexto de movilidad. En ese sentido, manifestó su disposición de sumar esfuerzos, en especial en el control de enfermedades infecciosas y transmisibles, salud sexual y reproductiva, salud mental y vacunación.

El secretario de Salud estatal, Omar Gómez Cruz, destacó que desde el inicio del gobierno de la Nueva ERA se instaló una mesa interinstitucional que ha robustecido la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y aliados como la Organización Panamericana de la Salud. Indicó que este trabajo conjunto ha permitido avanzar en redes integradas de servicios, en la tarjeta de atención para personas en contexto de movilidad y en la instalación del primer Centro Multiservicios en la frontera sur, consolidando a Chiapas como referente nacional e internacional en la materia.

Encuentro clave para la movilidad humana

Por su parte, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, señaló que este encuentro resulta clave para enfrentar el reto de la movilidad humana mediante políticas públicas con enfoque de derechos humanos y sistemas de salud sólidos. Reconoció a los gobiernos federal y estatal por priorizar la salud pública y reiteró la disposición del Ayuntamiento para colaborar y garantizar el acceso a servicios de salud sin distinción de origen o situación migratoria.