ERA fortalece seguridad de universitarias de Unach

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de dispositivos smartwatch del programa Mujer Segura: Presiona, Activa y Alerta, a alumnas de la Facultad de Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), donde destacó que uno de los ejes centrales del gobierno de la Nueva ERA es garantizar el bienestar, la seguridad y mejores oportunidades de desarrollo para las y los jóvenes.

Vivir seguros

“En Chiapas vivimos en paz. El tiempo que estemos al frente del gobierno, nuestro compromiso será que las y los jóvenes vivan con seguridad. No bajaré la guardia en ese aspecto. Una sociedad crece con la responsabilidad del deber cumplido. Y nosotros queremos que las jóvenes universitarias transiten las calles en paz, tomen el transporte público sin sentirse acosadas y se desplacen a cualquier parte sabiendo que llevan su seguridad en un reloj, en el pulso de la mano”, manifestó.

En este contexto, el mandatario señaló que su administración no solo invierte en infraestructura educativa y alfabetización, sino también en la protección individual de las personas. Explicó que esta estrategia, única a nivel nacional, está enfocada en brindar atención inmediata ante situaciones de riesgo, además de facilitar el acceso a aplicaciones para el cuidado de la salud y a sistemas de alerta en materia de protección civil, por lo que llamó a utilizar esta herramienta tecnológica de manera responsable.

Valorar esfuerzos

Luego de informar que se analiza la puesta en marcha de un programa de becas y apoyo de transporte gratuito para la comunidad universitaria, Ramírez Aguilar invitó a las estudiantes a valorar el esfuerzo de sus madres y padres, aprovechar la enseñanza de sus maestras y maestros, vivir con plenitud y actuar con conciencia, ya que su participación es fundamental para fortalecer el tejido social y construir un Chiapas y un México más prósperos.

La secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, explicó que mediante cinco clics el smartwatch envía una alerta al C5 en un radio de un kilómetro, lo que permite la intervención inmediata de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) para salvaguardar a las mujeres. Reiteró la importancia de usar el dispositivo con responsabilidad, exhortó a denunciar cualquier forma de violencia y recordó que la línea 0-7-9 ofrece atención psicológica, asesoría jurídica y acompañamiento integral.

Reducción de delitos

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, destacó la relevancia de ampliar este programa para que más jóvenes cuenten con un mecanismo de protección que contribuya a garantizar sus derechos. Precisó que el objetivo es reducir los delitos que las vulneren y las convocó a activarlo ante cualquier situación de riesgo, asegurando que se actuará con firmeza contra quienes atenten contra su integridad.

El rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas, afirmó que estos relojes inteligentes trascienden lo tecnológico, ya que representan una herramienta para proteger la dignidad y asegurar una vida libre de violencia para las mujeres universitarias. Reconoció que la seguridad es un derecho fundamental y una responsabilidad del Estado, por ello valoró el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Eduardo Ramírez para fortalecer las instituciones y enfrentar la violencia.

En representación de las estudiantes beneficiadas, Nadia Ivón Ruiz Ríos reconoció la visión humanista de este gobierno al usar la tecnología al servicio del bien social y construir acciones cercanas a la realidad que viven las universitarias. “Este dispositivo no solo es una herramienta de acompañamiento sino que lleva implícito un mensaje claro: la seguridad de las mujeres sí importa y el Estado la está garantizando”, afirmó.

Asistieron al evento la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; la directora de la Facultad de Humanidades de la Unach, Danae Estrada Soto; así como docentes y estudiantes.