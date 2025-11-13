ERA Fortalece Universidad Pedagógica de Comitán

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dio inicio a la construcción de infraestructura en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), subsede Comitán de Domínguez, con una inversión de 11.8 millones de pesos (mdp), donde reiteró que su gobierno impulsa obras educativas con el propósito de ofrecer espacios dignos, seguros y de calidad a la juventud chiapaneca.

Que nadie se quede sin estudiar

En este contexto, el mandatario enfatizó que respaldar al sector educativo es una de las prioridades de su administración, y destacó que la meta es que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar. Subrayó que se realiza un esfuerzo extraordinario para promover la ampliación, el mejoramiento integral y el equipamiento de escuelas en todos los niveles, tanto en zonas rurales como urbanas del estado.

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, detalló que se edifican siete aulas didácticas totalmente equipadas, un módulo de servicios sanitarios con planta de tratamiento de aguas residuales, plaza cívica, estacionamiento, cisterna, redes eléctrica e hidrosanitaria, así como andadores.

Infraestructura

Explicó que estas obras beneficiarán a 183 estudiantes que en la actualidad toman clases en espacios prestados.

Asimismo, agradeció al Ayuntamiento de Comitán por la donación del terreno de 2.2 hectáreas, precisando que esta colaboración fortalece la infraestructura educativa de la región.

Obra

Por su parte, el director de la UPN subsede Comitán de Domínguez, Gamaliel Coronado Escobar, afirmó que esta obra dignifica el aprendizaje y fortalece la labor docente. Resaltó que en la “Nueva ERA” encabezada por Eduardo Ramírez, el humanismo impulsa la transformación de los espacios educativos, motivando a más jóvenes a profesionalizarse y mantenerse alejados de la delincuencia. Anunció además que el próximo año dará inicio la Licenciatura en Intervención Educativa, lo que permitirá ampliar la matrícula estudiantil.

En este evento estuvieron presentes la señora Sofía Espinoza Abarca; el presidente municipal de Comitán de Domínguez, Mario Antonio Guillén Domínguez; el diputado local del Distrito VI, Luis Eduardo Gordillo Gordillo; así como estudiantes y docentes.