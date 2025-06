ERA ha demostrado que quiere lograr un cambio

A seis meses del inicio de la administración de Eduardo Ramírez Aguilar como gobernador constitucional del estado de Chiapas, ciudadanos de la capital destacaron avances en materia de seguridad pública, uno de los principales ejes de la Nueva ERA; aunque reconocieron que aún hay zonas que requieren una mayor atención.

Un enfoque claro

El gobernador de Chiapas ha enfatizado en diversas ocasiones el sustento en un enfoque claro y firme en materia de seguridad de la actual administración, que asume como propios los ejes planteados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en los que se incluye: atender las causas de la violencia, fortalecer la cooperación y la coordinación con las autoridades federales y aplicando, sobre todo, una política de cero impunidad.

Satisfechos

José Alberto Hernández, ciudadano de Tuxtla Gutiérrez, se mostró satisfecho con el cambio en el clima de seguridad en el estado, en particular en la capital.

“Ha mejorado bastante, viaja uno en carretera y ya va más seguro, más tranquilo. Su política creo que es bastante acertada. Ojalá siga así para el bienestar de todos los chiapanecos y de toda la gente que nos visita”, explicó.

Además, mencionó que no cambiaría nada del actual gobierno, sino que pondría énfasis en que las actividades continuaran como gasta ahora.

“No le cambiaría nada, al contrario, le pondríamos que sea más fuerte con su gobierno y su política pero para la mejoría del pueblo chiapaneco”, añadió.

Balance mesurado

Por su parte, Miguel Ángel Ochoa, también ciudadano de la capital, hizo un balance más mesurado, reconociendo mejoras pero también desafíos.

“De alguna manera en algunos sectores sí ha mejorado; sin embargo, hay lugares donde todavía falta que se tenga mayor vigilancia”, señaló.

Considera que el gobernador tiene una buena dirección y compromiso con la población.

“Hasta ahorita, por el tiempo que lleva trabajando, ha demostrado que tiene el objetivo y la intención de cambiar a Chiapas, que buena falta hace, la verdad”, enfatizó.

Ambiente positivo

Incluso los visitantes perciben un ambiente positivo, tal es el caso de Alondra Chimal, turista de la Ciudad de México, quien compartió su experiencia durante su estancia en el estado.

“Se ve una ciudad muy tranquila. No soy de aquí, soy de la Ciudad de México, pero la verdad me la pasé muy bien. No tuvimos ningún percance, estuvo todo perfecto. Nos vamos muy agradecidos con el gobierno por todas las atenciones y por la seguridad”, puntualizó.

Recuerdan momentos difíciles

Así mismo, Irma Ordóñez, habitante de Tuxtla, recordó los momentos difíciles que vivió junto a sus padres en Puerto Arista.

“Mis papás viven en Puerto Arista y me tocó ver como a las seis tenían que encerrarse en la casa. Ellos tienen un restaurante, se dedican al comercio, pero era muy peligroso”.

Ahora, asegura, la situación ha cambiado y existe mayor seguridad para los residentes y turistas.

“Con toda libertad puedo decir que todos los turistas pueden llegar y están protegidos. Hay mucha Guardia Nacional, hay mucha protección”, concluyó.