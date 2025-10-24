ERA impulsa obras y acciones para el bienestar

Durante su gira de trabajo por los municipios de Amatán e Ixhuatán, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar afirmó que el capítulo de la violencia en Chiapas ha quedado atrás y que, gracias al esfuerzo colectivo por la paz, la justicia y la unidad, la entidad se consolida como una de las más seguras del país. Enfatizó que ahora la prioridad de su gobierno es atender las necesidades del pueblo, fortalecer la infraestructura y las cadenas productivas, para avanzar hacia el desarrollo y la prosperidad.

Un año al frente de Chiapas

“Vamos a cumplir un año al frente del gobierno de la “Nueva ERA”. Entregaremos resultados extraordinarios en beneficio del pueblo, los cuales están a la vista de todas y todos. Serán 365 días de trabajar de día, de tarde, de noche y de madrugada al servicio de Chiapas. Somos una autoridad de tiempo completo. Lo hacemos porque queremos que Chiapas avance a otros horizontes de desarrollo, de entendimiento y diálogo para que juntos y de manera compartida logremos acabar con el rezago de Chiapas”, expresó.

En Amatán, el mandatario dio inicio a la construcción del tramo carretero Amatán–Reforma y Planada; anunció la rehabilitación de los caminos Crucero Limoncito–El Porvenir Tres Picos y Agustín Rubio–Ignacio Zaragoza–Cerro Las Campanas–Villaflores–San Lorenzo–Reforma y Planada; inauguró espacios en las primarias Raúl Isidro Burgos y Vicente Guerrero; entregó becas Rosario Castellanos para alfabetización, insumos agrícolas y recorrió los módulos de atención a la salud. Además, informó que se sumarán recursos con el Ayuntamiento para consolidar el proyecto de agua potable.

Ixhuatán

En Ixhuatán, destacó que su administración trabaja en unidad con todos los sectores sociales y políticos, sin distinción, para construir un mejor Chiapas. En este marco, supervisó la construcción del muro de contención y obras complementarias para prevenir deslaves e inundaciones; dio inicio a trabajos en el Cobach Plantel 76, entregó becas Rosario Castellanos e insumos agrícolas, y realizó un recorrido por el Centro de Salud de Servicios Ampliados del IMSS Bienestar, donde se comprometió a apoyar con la rehabilitación de este espacio, a fin de mejorar la salud de la población. Refrendó también su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura educativa en la región.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marco Antonio Barba Arrocha, informó que en Amatán e Ixhuatán se distribuyeron 500 bombas aspersoras y 300 árboles frutales de guanábana y rambután, como parte del apoyo al sector agropecuario. Subrayó que el seguro ganadero estatal protege al 100 por ciento del hato chiapaneco, por lo que exhortó a las y los productores a reportar cualquier siniestro para recibir atención oportuna.

El secretario de Educación, Roger Adrián Mandujano Ayala, resaltó que el gobernador impulsa la transformación del estado mediante la educación y que, a través del programa Chiapas Puede, se alfabetiza a personas que antes fueron excluidas. Detalló que en Amatán se entregaron 507 becas Rosario Castellanos, mientras que en Ixhuatán el 40 por ciento de la población analfabeta ya participa en esta estrategia.

Obras de impacto social

Por su parte, el secretario de Protección Civil (PC), Mauricio Cordero Rodríguez, destacó los avances en la construcción del muro de contención y del malecón en Ixhuatán, obras que, dijo, son de alto impacto social al proteger a la población ante riesgos de deslaves o inundaciones.

El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruíz Morales, anunció una inversión de 31.3 millones de pesos (mdp) para mejorar 9.7 kilómetros de caminos en Amatán, beneficiando a más de 29 mil habitantes. Los trabajos comprenden los tramos Agustín Rubio–Ignacio Zaragoza–Cerro Las Campanas–Villaflores–San Lorenzo–Reforma y Planada; Crucero Limoncito–El Porvenir Tres Picos; y Amatán–Reforma y Planada, con el objetivo de garantizar una mejor conectividad y tránsito seguro.

El titular del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que en Amatán se invierten 15.3 mdp en beneficio de la primaria Raúl Isidro Burgos, donde se inauguraron aulas, sanitarios y muros de contención; la primaria Vicente Guerrero, con la rehabilitación de un aula y obra exterior; el Cobach 93, donde se construye un domo y se rehabilita la cancha de usos múltiples; y el Cobach 229, con la edificación de un domo, muro de contención y rehabilitación de la malla perimetral.

Asimismo, en el Cobach Plantel 76 de Ixhuatán, se dio el banderazo de arranque para la construcción de una estructura con domo y red eléctrica, con una inversión de 3.9 mdp, que beneficiará a 290 estudiantes y atenderá sus necesidades de actividades culturales, deportivas y cívicas. Destacó que se da prioridad a las escuelas con mayores carencias para mejorar techos, mobiliario y espacios educativos.

Agradecimiento

Los alcaldes de Amatán, Majin Aguilar Utrilla y de Ixhuatán, María Guadalupe López Camacho, coincidieron en que gracias al liderazgo y visión del gobernador, la política de seguridad basada en la cercanía con la gente y el respeto a la dignidad humana ha permitido construir una paz duradera. Agradecieron las obras y acciones impulsadas en favor del desarrollo y la estabilidad social de ambos municipios.

En representación de las y los beneficiarios, Amada Hernández Castellanos y Norma Carolina Sánchez López agradecieron los apoyos al campo y expresaron su satisfacción por formar parte del programa Chiapas Puede. Manifestaron que aprender a leer y escribir ha sido un paso decisivo para mejorar sus vidas. “Si queremos, podemos”, afirmaron al destacar que cada vez más mujeres y hombres se suman a esta iniciativa.

Finalmente, el director del Cobach Plantel 76 de Ixhuatán, Alex Stalin Ocaña Duque, reconoció el respaldo del Gobierno Estatal por las obras de mejoramiento proyectadas para este centro educativo, que fortalecerán la formación académica de su comunidad escolar.

En esta gira de trabajo estuvieron presentes la diputada local Selene Josefina Sánchez Cruz; la presidenta del DIF Municipal de Amatán, Leni del Carmen Suárez Hernández; el titular del DIF Municipal de Ixhuatán, Horacio Domínguez Castellanos; así como presidentes municipales de la región, entre otros.