ERA impulsa regreso de la Carrera Panamericana

El regreso de la Carrera Panamericana a Chiapas, tras 10 años de ausencia, fue del total interés del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, y el estado reúne toda las condiciones para este evento de talla internacional, enfatizó Carlos Cordero Director de Carrera en este evento.

Entrevistado después de supervisar los detalles de la logística en la capital del estado, mencionó que se trata de un evento que, además, aporta a la derrama económica local.

La Carrera Panamericana saldrá el próximo 9 de octubre desde Tuxtla Gutiérrez. La lista final de competidores arrojó que vienen de 14 nacionalidades diferentes.

Ahora, dijo, la población de Chiapas verá un espectáculo gratuito y pueden acudir al Centro de Convenciones a partir del 6 de octubre para conocer más de la carrera y de los pilotos.

Este acontecimiento se transmitirá en vivo a 189 países. Uno de los aspectos relevantes para regresar el evento, es que Chiapas reunió todos los elementos en materia de infraestructura y seguridad para que se pudiera llevar a cabo.

"No estaríamos aquí si no se cumplieran las condiciones, somos muy claros en eso", detalló.

Logística

En Tuxtla Gutiérrez también se realizará un proceso que está relacionado con el escrutinio técnico de los vehículos que van a participar, además de que los pilotos tienen que estar en reuniones de información y algunos exámenes médicos.

La carrera saldrá de Tuxtla Gutiérrez para llegar a la siguiente sede que es Oaxaca. El 8 de octubre se hará la calificación para saber cuál será el auto que saldrá primero. Hacer un evento de esta magnitud representa un esfuerzo considerable para cada equipo que participa.