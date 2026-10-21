ERA inaugura obras por más de 3.6 mdp en escuela

En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó la escuela primaria Jaime Sabines Gutiérrez, ubicada en la colonia Nueva Jerusalén, donde inauguró la construcción de cuatro aulas didácticas, la rehabilitación del edificio que alberga el centro de cómputo, los sanitarios y las áreas administrativas, así como obras exteriores, con una inversión superior a 3.6 millones de pesos (mdp).

Durante su mensaje, el mandatario destacó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa acciones prioritarias para fortalecer la infraestructura educativa del estado, con el propósito de garantizar espacios dignos, seguros y de calidad para la niñez y la juventud, así como para las maestras, los maestros y el personal directivo y administrativo.

Reconocimiento docente

Ramírez Aguilar aseguró que su administración continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades educativas y municipales para seguir mejorando las instalaciones de este centro escolar. Asimismo, reconoció la vocación y el compromiso de las y los docentes con la educación de Chiapas.

La directora general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado (Inifech), Anjuli Acosta Guillén, explicó que en este plantel se construyeron cuatro aulas didácticas destinadas al alumnado de tercero a sexto grado.

Además, se adaptaron tres espacios para habilitar un salón de usos múltiples, una biblioteca y una sala de música, en beneficio de 177 alumnas y alumnos.

Por su parte, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, señaló que esta inversión representa un acto de justicia social para la primaria de la colonia Nueva Jerusalén. También afirmó que el mandatario está construyendo historia y refrendó su compromiso de mantener el trabajo coordinado para mejorar las condiciones de vida de las familias de esta colonia y de toda la capital chiapaneca.

Mejores espacios

El director de la escuela primaria Jaime Sabines Gutiérrez, Héctor Jiménez Hernández, agradeció al mandatario estatal por hacer posible que el plantel cuente con aulas seguras y adecuadas para la comunidad estudiantil. Asimismo, solicitó apoyo para ampliar los espacios deportivos, a fin de que las niñas y los niños dispongan de mejores condiciones para el juego, la activación física y el aprendizaje de distintas disciplinas.

Acompañaron al gobernador el secretario de Educación, Roger Adrián Mandujano Ayala; la presidenta del Comité de Madres y Padres de Familia, Candelaria Lizet Román Ramírez, así como integrantes de la comunidad escolar.