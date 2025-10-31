ERA invita a preservar tradición del Día de Muertos

En el marco de la celebración del Día de Muertos, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó el Panteón Municipal de Tuxtla Gutiérrez, para admirar las decoraciones de las diferentes áreas y saludar a las familias chiapanecas que realizan la tradicional velada en memoria de sus seres queridos.

El mandatario destacó que se llevó a cabo la decoración e iluminación de los parques y espacios públicos de la capital para llenarlos de color, aromas, misticismo y espiritualidad, en el marco de esta festividad profundamente arraigada entre las y los chiapanecos. En este sentido, invitó a la población a disfrutar estos lugares, fomentando la convivencia familiar y la preservación de las tradiciones.

Durante el recorrido por el Panteón Municipal, reconoció el esfuerzo de la coordinadora de Atención Ciudadana, Anjuli Acosta Guillén, y de todas las personas que hicieron posible este trabajo. Además, informó que este recinto permanecerá abierto hasta las 12 de la noche, del jueves 30 de octubre al sábado 1º de noviembre, para que las familias puedan acudir con tranquilidad y seguridad a rendir homenaje a sus difuntos.

En otro momento, Ramírez Aguilar acudió al parque 5 de Mayo, donde convivió con las y los asistentes a la presentación de la obra de teatro infantil “Un viaje mágico a Xibalbá”. También disfrutó de la exposición de alebrijes, del puente al inframundo y del túnel del Xibalbá, expresiones artísticas que reflejan la riqueza cultural de México.

El gobernador destacó el trabajo y dedicación de su secretaria particular, Patsy Carrillo Sánchez, y de quienes participaron en la organización de estas actividades que preservan una de las tradiciones más emblemáticas de Chiapas y del país.

Cabe señalar que, además del Panteón Municipal, las familias pueden visitar los parques de la Marimba, de Terán, Chiapasiónate, Bicentenario y Central, que lucen iluminación y adornos alusivos a esta celebración llena de arte, memoria y tradición.