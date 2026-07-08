ERA lleva apoyos al campo, salud e infraestructura

Durante una gira de trabajo por el municipio de Emiliano Zapata, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar impulsó acciones para fortalecer el sector agropecuario, la salud y la infraestructura educativa. En ese marco, destacó que las políticas humanistas del gobierno de la Nueva ERA han contribuido al bienestar, la construcción de la paz y la prosperidad compartida de los pueblos de Chiapas.

“Somos un gobierno con sentido social y humano. Avanzamos en el combate a la violencia, pero también enseñando al pueblo a leer y escribir. De igual manera, queremos cuidar los sistemas productivos, la ganadería, la agricultura y la madre tierra. Aquí concluiremos muchos proyectos porque Emiliano Zapata está en la ruta de nuestro corazón”, expresó. Asimismo, convocó a privilegiar la unidad y el diálogo, al señalar que son el mejor camino para vivir en paz.

Entrega

Como parte de su visita, el mandatario entregó 500 bombas aspersoras, mil árboles frutales de distintas especies y más de dos mil 130 dosis y paquetes veterinarios para prevenir y combatir el gusano barrenador del ganado (GBG). Además, supervisó la atención de la Caravana de la Salud, que brinda servicios médicos gratuitos, e inauguró espacios en las escuelas primarias Vicenta Sánchez Sánchez y Benito Juárez García, donde se invirtieron más de 5.1 millones de pesos (mdp) en beneficio de 280 estudiantes.

El secretario de Agricultura, Marco Antonio Barba Rocha, señaló que la puesta en operación de la planta productora de mosca estéril en Metapa, junto con los seguros ganadero y agrícola, fortalece la protección de las y los productores ante afectaciones sanitarias y climáticas. En ese sentido, exhortó a reportar cualquier siniestro y convocó a continuar trabajando de manera coordinada en favor del campo de Emiliano Zapata y de Chiapas.

Obras

Por su parte, el director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inifech), Carlos Ildefonso Jiménez Trujillo, informó que en la escuela primaria Vicenta Sánchez Sánchez se construyeron un módulo de servicios sanitarios, un aula biblioteca equipada y una cisterna con capacidad de 66 mil litros.

Asimismo, dio a conocer el avance físico de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (Usaer). En la escuela primaria Benito Juárez García, ubicada en la localidad Las Palomas, detalló que se edificaron dos aulas didácticas, obra exterior y se entregó mobiliario escolar.

El presidente municipal de Emiliano Zapata, Enrique Reyes Nájera, reconoció la atención y respuesta del Gobierno del Estado a las necesidades del municipio, al destacar la gestión para la construcción de un rastro, la autorización de nuevas aulas y la edificación de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (Usaer), lo que, dijo, ha permitido que niñas y niños regresen a la escuela.

En representación de las y los productores beneficiados, Rosario Hernández Hernández agradeció la entrega de los apoyos agrícolas y reconoció al gobernador Eduardo Ramírez por encabezar un gobierno sensible y de resultados. Aseguró que prueba de ello es el retorno de la paz y la seguridad, no solo en los caminos y carreteras, sino también en el campo chiapaneco.

En esta gira de trabajo también estuvieron presentes el secretario de Salud, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez; la diputada local, Erika Paola Mendoza Saldaña; la presidenta de la Asociación Ganadera Ejidal de Emiliano Zapata, Magdalena Cruz Pascasio; así como agricultoras, agricultores, ganaderas, ganaderos y familias beneficiadas.