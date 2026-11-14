ERA lleva justicia social y obras a Mitontic

Con una inversión superior a 141 millones de pesos (mdp) en obras y acciones, el gobierno de la Nueva ERA impulsa la transformación de Mitontic, uno de los municipios de atención prioritaria de la estrategia Del Olvido a la Prosperidad. Durante una gira de trabajo, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que esta localidad permaneció en el abandono durante muchos años y que la espera se volvió costumbre; sin embargo, afirmó que ahora la historia es distinta, pues las instituciones trabajan de manera coordinada para llevar justicia social, bienestar y garantizar el buen vivir de los pueblos.

Inaugura obras

En ese marco, inauguró diversas obras, entre ellas la reconstrucción con concreto hidráulico del acceso al municipio, con una inversión superior a 13.7 mdp; la construcción de espacios escolares en la escuela primaria 5 de Mayo, con un monto de tres millones de pesos; así como tanques individuales de captación de agua pluvial en las localidades de Oxinam y Titaltetic, con una inversión superior a 12 mdp.

Asimismo, el mandatario anunció el proyecto de pavimentación de distintas calles en la localidad de Chalam, que representará una inversión superior a 18.4 mdp. También entregó apoyos por más de un millón de pesos para el mejoramiento de escuelas, correspondientes al Programa Nacional de Mantenimiento de los Espacios Educativos, y supervisó los avances de la construcción del camino Chimúm’Cum-Al Mojón Chamula, en el que se destinan más de seis millones de pesos.

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, destacó que en este municipio también se han realizado obras de ampliación de la red de agua potable en Chalam y la instalación de servicios sanitarios con biodigestores en Tojchotic. Añadió que el trabajo interinstitucional ha permitido que la inversión ejercida en Mitontic durante los dos primeros años de la Nueva ERA supere la mitad de lo destinado en el sexenioanterior.

Educación

El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, informó que los recursos entregados en este municipio benefician a 28 escuelas: 13 preescolares, 13 primarias indígenas y dos secundarias técnicas; cada plantel recibe 40 mil pesos para el mantenimiento de sus instalaciones. Además, refrendó el compromiso de extender este apoyo en 2027 a todas las escuelas de educación básica de la entidad.

La directora general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), Anjuli Acosta Guillén, detalló que en la escuela primaria 5 de Mayo se construyeron un aula, servicios sanitarios, una cisterna y la red eléctrica, en beneficio de 200 estudiantes. Reiteró que se continuará recorriendo las comunidades para atender sus necesidades en este rubro.

Caminos y agua potable

La directora general de la Comisión Estatal de Caminos, Alejandra Gómez Mendoza, explicó que la reconstrucción de 280 metros del camino de acceso al municipio beneficiará a más de 13 mil habitantes. A esta obra se suma la pavimentación de un kilómetro del tramo Chimúm’Cum-Al Mojón Chamula, acciones de infraestructura que, señaló, hacen justicia al buen vivir de las comunidades. También dio a conocer que, a partir de esta fecha, inicia la rehabilitación y construcción de más de 80 kilómetros de caminos en todo el estado.

La directora general de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS), Karina Montesinos Cárdenas, destacó que en las localidades de Oxinam y Titaltetic se construyeron 106 tanques de captación pluvial de ferrocemento, equipados con sistemas de desinfección y filtros domiciliarios para garantizar agua limpia y segura, en beneficio de 500 habitantes.

El diputado presidente de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos del Congreso del Estado, Domingo Velázquez Méndez, reconoció los apoyos y las obras de infraestructura que el gobierno de Eduardo Ramírez impulsa en este municipio, así como su firme respaldo a la prosperidad de los pueblos originarios.

Reconocen al gobernador

La presidenta municipal de Mitontic, María Velázquez Ortiz, agradeció al gobernador el respaldo y las obras realizadas en el municipio. Destacó que las acciones de infraestructura, educación y agua contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las familias.

Estuvieron presentes la secretaria de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Leticia Méndez Intzín; el presidente por usos y costumbres de Mitontic, Roberto Méndez Ordóñez; el director de la escuela primaria 5 de Mayo, Néstor Antonio Méndez Pérez; así como habitantes de la localidad que agradecieron a Eduardo Ramírez las obras y los apoyos recibidos.