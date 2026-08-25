ERA lleva obras, acciones y programas a El Bosque

Como parte de la estrategia Del Olvido a la Prosperidad, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó el municipio de El Bosque, donde se destinan más de 130 millones de pesos a obras, programas y acciones en distintos rubros, con el propósito de atender las necesidades de los pueblos históricamente olvidados y generar mejores condiciones de bienestar. “Estamos volteando hacia quienes no han tenido nada y les falta de todo. Son 12 municipios que mostraremos cómo estaban y cómo estarán cuando concluyamos. Es un trabajo titánico, pero le cambiaremos el rostro a El Bosque”.

Durante la gira, el mandatario entregó espacios y obras exteriores en la Escuela Primaria Vicente Ramón Guerrero Saldaña y la Secundaria Rafael Ramírez Castañeda, con una inversión de 5.3 millones de pesos, y dio a conocer que en el municipio se destinan 32.2 millones de pesos al fortalecimiento de la infraestructura educativa. También inauguró la pavimentación de la calle Central Hidalgo, entre las calles Simojovel-Huitiupán y Guadalupe Victoria, así como la reconstrucción del camino E.C. (Caté-El Bosque)-Los Plátanos, obras que en conjunto representaron una inversión superior a 51 millones de pesos.

Energía eléctrica

Asimismo, supervisó los avances de la construcción de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad Álvaro Obregón, proyecto que cuenta con una inversión superior a 20 millones de pesos; puso en funcionamiento el Centro LIBRE del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres y entregó apoyos escolares. A estas acciones se sumaron insumos y equipamiento agropecuario, apoyos del programa Café con Humanismo y una ambulancia para el Centro de Salud, con una inversión cercana a 5.3 millones de pesos.

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, señaló que con estas acciones se hace justicia a los pueblos que durante años no fueron escuchados, entre ellos El Bosque. Resaltó que, en menos de dos años, el gobierno humanista ha destinado a infraestructura en este municipio una inversión superior a la realizada por la administración pasada durante seis años.

Centro LIBRE

La secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, dio a conocer que, con la incorporación de este Centro LIBRE, Chiapas cuenta ya con 79 espacios de este tipo. Explicó que ofrecen atención y acompañamiento a mujeres, niñas, niños y adolescentes; promueven la denuncia ante situaciones de abuso, acoso y violencia, y desarrollan capacitaciones y proyectos encaminados a fortalecer la autonomía económica de las mujeres.

El secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, detalló que a las y los productores de El Bosque se les entregaron mil bombas aspersoras y medicamentos contra el gusano barrenador. Añadió que, mediante los seguros agropecuarios, el ganado y los cultivos de café y maíz estarán protegidos ante posibles siniestros ocasionados por tempestades, sequías o vientos.

El secretario de Salud, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, puso de relieve la entrega de una ambulancia tipo 2, equipada para fortalecer la atención y el traslado de pacientes. También anunció que una unidad móvil de Pemex permanecerá durante cinco días en el municipio para ofrecer consultas, servicios odontológicos y diversos estudios.

Espacios escolares

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, dio cuenta de las acciones de rehabilitación y construcción de espacios escolares que se desarrollan en distintas comunidades de El Bosque: ocho ya fueron concluidas, tres se encuentran en proceso y dos están por comenzar. Detalló que el Laboratorio Polifuncional de la Secundaria Rafael Ramírez Castañeda registra un avance de 58 por ciento.

El director general del Instituto del Café, Jorge Baldemar Utrilla Robles, dio a conocer que se entregan 190 mil plantas mejoradas y adaptadas a las condiciones de la región, además de 15 paquetes de herramientas y 20 despulpadoras. Explicó que estas acciones tienen como finalidad fortalecer la economía de las familias productoras y contribuir a la prosperidad del sector.

El alcalde de El Bosque, José Napoleón Gómez Gómez, externó su agradecimiento al gobernador Eduardo Ramírez por escuchar las necesidades de su pueblo y convertirlas en acciones concretas que representan desarrollo, bienestar y mejores oportunidades. El político chiapaneco Willy Ochoa valoró el liderazgo del mandatario al impulsar una estrategia orientada a garantizar que Chiapas sea un destino seguro y en paz para las inversiones, así como un referente de crecimiento y prosperidad.

Prosperidad compartida

El sacerdote Joel Padrón consideró que las comunidades han dejado atrás el olvido para avanzar hacia una prosperidad compartida y refrendó el compromiso de la Iglesia de respaldar y sumarse al proyecto Del Olvido a la Prosperidad. A su vez, el comisariado ejidal de Los Plátanos, Bartolo Pérez Sánchez, agradeció la reconstrucción del camino, al considerar que representa bienestar, seguridad y mejores oportunidades para las familias.

Acompañaron al gobernador, el diputado local del Distrito VIII, José Uriel Estrada Martínez; los alcaldes de Bochil, Sergio Luis Zenteno Meneses; de Simojovel, Inocencio Agenor Domínguez Hernández; de Jitotol, José Gregorio Pérez Molina; y de Santiago El Pinar, Silviano Mateo Gómez Gómez; la coordinadora del Centro LIBRE de El Bosque, María García de los Santos; además de estudiantes, personal directivo, docente y administrativo, madres y padres de familia, entre otras personas invitadas.