ERA mejora vialidades y fortalece atractivo turístico

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró la reconstrucción y el mejoramiento de la imagen urbana, así como la pavimentación de calles con concreto hidráulico en la colonia Copoya, de Tuxtla Gutiérrez. Estas obras, que representaron una inversión superior a los 17.5 millones de pesos (mdp), benefician a más de nueve mil 800 habitantes.

Punto turístico

En este marco, el mandatario destacó que el objetivo del gobierno de la Nueva ERA es consolidar a Copoya como un lugar digno para vivir y un punto atractivo para el turismo local y nacional. Señaló que su administración trabajará de manera coordinada con las autoridades municipales y la comunidad para impulsar nuevas acciones de embellecimiento urbano en esta zona de la ciudad.

“Queremos hacer de Copoya un espacio en el que las personas de Tuxtla y de todo Chiapas vengan a visitar y disfrutar. Vamos a fortalecer nuestra gran cultura zoque, queremos mostrar al mundo las tradiciones y festividades que aquí se llevan a cabo y que nos caracterizan. Cuentan con todo mi apoyo”, apuntó.

Mejoras realizadas

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, dio a conocer que los trabajos de rehabilitación integral de vialidades con concreto hidráulico y reconstrucción de la imagen urbana incluyeron la pavimentación de seis cuadras, la mejora de muros de adobe, marquesinas, fachadas y herrerías, así como la colocación de letreros y luminarias en locales comerciales, entre otras intervenciones que contribuirán al desarrollo económico y turístico de la zona.

Por su parte, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, resaltó el cumplimiento de los compromisos asumidos desde campaña por el gobernador con las y los habitantes de Copoya, particularmente en materia de infraestructura y servicios básicos. Indicó que el trabajo constante del mandatario en favor del bienestar de la población ha permitido que la capital chiapaneca muestre hoy un rostro renovado.

En representación del pueblo de Copoya, el comisariado ejidal, Sergio Sánchez Paredes, agradeció a Eduardo Ramírez por las obras realizadas en la comunidad y lo reconoció como un mandatario que cumple sus compromisos, cuyos apoyos se reflejan de manera tangible. Añadió que Copoya es un pueblo mágico que siempre lo recibe con gratitud y los brazos abiertos.