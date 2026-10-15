ERA muestra capacidad de las fuerzas de seguridad

La base operativa “Llano San Juan” fue sede del sexto episodio del podcast “Platicando con el Jaguar”, donde se demostró la capacidad de reacción operativa de los elementos de seguridad estatal y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), tanto por aire como por tierra.

Acompañado del titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar abordó el helicóptero Blackhawk adquirido en el 2025 para las labores de seguridad en Chiapas, con la intensión de ejemplificar la puesta en marcha de un operativo.

actuación de los elementos cuando se da una persecución terrestre seguido desde el aire, asimismo la utilización de las armas de alto poder adquiridas para combatir la inseguridad dentro del territorio chiapaneco.

“Con esto tenemos certeza de que podemos llegar con el equipo táctico de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal a cualquier eventualidad en cualquier parte dentro de Chiapas”, lanzó el gobernador chiapaneco.

Una vez en tierra, Ramírez Aguilar abordó uno de los vehículos blindados donde vivió de primera mano la maniobra conocida como la “jota”, utilizada para salir de alguna emboscada y aseguró que la policía “está preparada para enfrentar a la delincuencia y para aplicar el Estado de Derecho”.

El gobernador insistió en que no se escatimarán los recursos para que Chiapas pueda seguir viviendo en paz, una de las premisas que ha lanzado desde que asumió el cargo en diciembre del 2024.

Por su parte, Aparicio Avendaño reveló que actualmente se posee un total de 50 vehículos tácticos ligeros, todos adquiridos en lo que va de la actual administración.

Expuso que las acciones de intervención demostradas ante el Ejecutivo fueron realizadas por la primera generación de la Guardia Estatal Preventiva, ahora ya pertenecientes a la policía Pakal, “orgullosamente Chiapanecos”, expresó.