ERA: obras por 75 mdp en la Rosario Castellanos

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, puso en marcha la construcción de importantes obras en la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), Unidad Académica Comitán de Domínguez, con una inversión histórica de 75.6 millones de pesos (mdp), lo que permitirá fortalecer su infraestructura y ampliar las oportunidades educativas en la región.

Ramírez Aguilar agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por esta iniciativa, ya que la Unidad Académica Comitán de Domínguez es el primer plantel de esta institución fuera de la Ciudad de México (CDMX); asimismo, reconoció el apoyo que brinda a Chiapas para atender las necesidades del sector educativo.

Mensaje

“Nuestro agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por esta gran iniciativa que busca ampliar las oportunidades educativas para las juventudes de Chiapas. Esto permitirá que, sin distinción, cada joven pueda acceder a una carrera profesional y sumarse al desarrollo del estado”, manifestó al tiempo de reiterar que su administración continuará destinando recursos a la construcción y equipamiento de planteles escolares.

Develan busto de Rosario Castellanos

Acompañado de estudiantes, personal docente y directivo, el mandatario develó el busto de Rosario Castellanos, en homenaje a su legado cultural y a su lucha por un Chiapas con educación, igualdad y justicia social. En este contexto, invitó a la comunidad universitaria a inspirarse en su ejemplo para alcanzar sus metas profesionales.

Por su parte, la directora de la Unidad Académica Comitán de Domínguez de la UNRC, Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes, agradeció las obras que dignifican la labor educativa y reconoció en el gobernador a un aliado comprometido con la educación y con el crecimiento de esta institución.

Convivencia

Durante el recorrido, el mandatario convivió con estudiantes, momento en el que la alumna Gema Yareth Velasco Sánchez le ofreció una interpretación musical como muestra de agradecimiento y afecto, reflejo de la calidez que distingue a la comunidad universitaria.

Las acciones que se realizarán en la Unidad Académica Comitán de la Universidad Rosario Castellanos contemplan la edificación de un auditorio con capacidad para 542 personas, equipado con escenario, camerinos, cabina de proyección y audio, sistema acústico, planta de tratamiento, cisterna y redes hidrosanitaria, eléctrica y de datos.

Se edificará una cancha techada de usos múltiples y un edificio de dos niveles que contará con talleres de cómputo para 88 usuarios y cuatro aulas didácticas para 30 alumnos cada una, totalmente equipadas. Las nuevas instalaciones estarán interconectadas mediante andadores, rampas y plazoletas, lo que mejorará la funcionalidad y accesibilidad del plantel.