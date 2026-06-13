ERA participa en foro para una nueva Ley de Agua

Durante el evento “Del derecho humano al agua a la prosperidad: Foro para una nueva Ley de Agua en Chiapas”, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que defender los recursos hídricos también significa luchar por la soberanía, por lo que legislar en favor de la protección, preservación y manejo adecuado de los sistemas hídricos es esencial para fortalecer el bienestar social, el buen vivir y la prosperidad de los pueblos de Chiapas.

“Luchar por la soberanía es defender nuestros recursos hídricos. México representa una potencia importante en materia de recursos naturales, y con esta nueva Ley de Aguas buscamos fortalecer las acciones que nos permitan cuidar y preservar este vital líquido. El Artículo 27 constitucional defiende y regula la propiedad originaria de la Nación sobre todas las tierras, aguas y los recursos naturales que se encuentran dentro del territorio. Hoy, el recurso más importante para el desarrollo y la vida es el agua”, expresó el mandatario.

Inversión

En este encuentro, en el que participaron legisladoras y legisladores estatales y federales, autoridades de los tres niveles de gobierno, así como asociaciones y colegios especializados en la materia, Ramírez Aguilar destacó que el gobierno de la Nueva ERA destinará una inversión superior a los mil 700 millones de pesos para impulsar proyectos que garanticen el acceso al agua potable en 12 municipios históricamente olvidados.

Asimismo, enfatizó la importancia de legislar con responsabilidad y escuchando las opiniones de los distintos sectores sociales, económicos y productivos. Señaló que la consolidación de los Comités del Agua en las comunidades ha permitido priorizar la construcción y rehabilitación de redes de drenaje y sistemas de agua potable, mejorando así las condiciones de vida de las familias chiapanecas. Precisó que, aunque muchas de estas obras no son visibles a simple vista, representan acciones de profundo sentido humanista.

Declaratoria inaugural

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, realizó la declaratoria inaugural del foro y resaltó la importancia del acceso al agua como un derecho fundamental y un motor de bienestar para los pueblos originarios de Chiapas. Asimismo, refrendó el compromiso del Congreso del Estado de armonizar la Ley de Aguas y promover la participación ciudadana en la construcción de un nuevo marco jurídico que garantice este derecho para todas y todos.

El diputado federal Joaquín Zebadúa Alva celebró el inicio de estos foros regionales para discutir la nueva Ley de Aguas. Indicó que, aunque Chiapas concentra entre el 30 y el 40 por ciento del agua disponible en el país, aún enfrenta grandes desafíos en esta materia. Confió en que, con el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el trabajo coordinado, se podrá garantizar agua segura y oportuna para todas y todos, así como un manejo adecuado de los recursos hídricos.

Reconocen esfuerzos

A su vez, la diputada presidenta de la Comisión de Energía y Recursos Hídricos del Congreso del Estado, Catalina Aguiar Álvarez, reconoció esta suma de esfuerzos para construir una nueva era del vital líquido en México, mediante una legislación que surja de la voz, las necesidades y las realidades del pueblo. Afirmó que no se trata de imponer disposiciones desde el escritorio, sino de escuchar, dialogar y construir de forma colectiva un futuro próspero para Chiapas.

“Estamos siguiendo la ruta de la consulta y del consenso colectivo, porque cuando el pueblo participa, las leyes adquieren legitimidad, fuerza y sentido de justicia”, sostuvo al convocar a las comunidades, sobre todo a las juventudes, a aprovechar las nuevas tecnologías para proponer soluciones alineadas a una gobernanza del agua basada en la ciencia, la mitigación, la adaptación y la resiliencia frente al cambio climático.

Es un espacio de diálogo

La directora general de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS), Karina Montesinos Cárdenas, explicó que este foro representa un espacio de diálogo y participación donde autoridades, especialistas, académicas, académicos y ciudadanía podrán aportar propuestas y experiencias para fortalecer la gestión del agua en Chiapas. Añadió que las opiniones recabadas contribuirán a construir una legislación más acorde con las necesidades de las distintas regiones del estado y a consolidar el derecho humano al agua y al saneamiento.

Por su parte, la presidenta del Consejo Directivo y rectora del Instituto de Administración Pública (IAP) del Estado de Chiapas, Lysette Raquel Lameiro Camacho, subrayó la colaboración entre el IAP y la CEAS para impulsar acciones de capacitación y profesionalización en materia hídrica. Enfatizó que el acceso al agua es un derecho humano indispensable para la salud, el bienestar y el futuro de las familias chiapanecas, por lo que reconoció los esfuerzos encaminados a fortalecer las políticas públicas en este rubro.

A este evento asistieron los diputados locales Juan Marcos Trinidad Palomares, José Uriel Estrada Martínez y Javier Jiménez Jiménez; el director de Administración de Cuenca de la Conagua Frontera Sur, Marco Antonio Coello Sesma; presidentas y presidentes municipales; así como representantes de asociaciones civiles y público en general.