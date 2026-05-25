ERA participa en reunión con el Consejo Estatal

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar participó en la reunión de trabajo con el Consejo Estatal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Chiapas, donde convocó a cerrar filas, fortalecer las bases desde el territorio y trabajar con responsabilidad, compromiso, solidaridad y congruencia, con el propósito de consolidar el movimiento de la Cuarta Transformación.

En este contexto, reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por la dignidad y el liderazgo que ha demostrado en la defensa de la soberanía de México. Asimismo, enfatizó la importancia de mantenerse cerca de las causas y cumplir con la responsabilidad que corresponde a cada quien, al señalar que ello es fundamental para demostrar al país y al mundo que la fortaleza de México radica en su pueblo y en sus dirigentes patriotas y demócratas.

Fortalecer la unidad

El delegado político en Chiapas, Antonio Santos Romero, y el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Carlos Molina Velasco, coincidieron en el llamado a fortalecer la unidad y continuar actuando bajo los principios de imparcialidad y neutralidad, en concordancia con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum de sumar esfuerzos en la defensa de la soberanía nacional, fortalecer la cohesión interna, generar certeza en los tiempos y reglas de los procesos internos, y establecer acuerdos de coordinación para la organización y consolidación de la Cuarta Transformación de la vida pública de México.

Al encuentro asistieron consejeras y consejeros estatales, delegadas y delegados nacionales, presidentas y presidentes municipales, diputadas y diputados locales y federales, así como integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena.