ERA platica sobre tecnología con Jovani Salazar

El director general de la Agencia Digital Tecnológica del Estado (Aditech), Jovani Salazar, fue el invitado más reciente de podcast “Platicando con el Jaguar”, que protagoniza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

En la conversación clave sobre innovación, tecnología y el rumbo digital que está tomando Chiapas, Jovani Salazar destacó que la entidad tiene mucho talento.

Como ejemplos presentó a grandes personajes a quienes se les ha dado seguimiento, como el caso de Michelle Arellano Guillén, conocida como la niña genio de Chiapas, que a sus 13 años tiene un coeficiente intelectual del 158 y ha terminado tres carreras.

También presentó a Xochitl Cruz López, una científica creadora de un calentador solar con materiales reciclables e incluida por la revista Forbes como una de las 150 jóvenes más influyentes del mundo. De igual forma destacó los casos de Víctor Manuel Cruz Valdiviezo y a Daniel García.

Al referirse al Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología (Much), Jovani Salazar dijo que “estaba muerto y que la gente no quería llegar”, pero se logró que la ciudadanía se diera cita en ese recinto. “Se ve la mano del gobernador”, dijo.

Eduardo Ramírez presentó a Jovani Salazar como “un gran tuxtleco” “osado” “muy entrón”. Además es egresado en Administración de Empresas, aún estudiando el doctorado, y con larga vida política en la capital del estado.

Colonos vivieron el podcast

Entre tanto, la noche se convirtió en una auténtica fiesta ciudadana en distintas colonias de Tuxtla Gutiérrez, donde vecinas y vecinos se reunieron en calles y parques para ver el podcast en el que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar entrevistó a Jovani Salazar.

Las y los líderes comunitarios coincidieron en que el nivel de preguntas realizadas por el mandatario permitió conocer con mayor profundidad las propuestas y visión de Jovani Salazar, quien respondió con claridad y un lenguaje cercano a la ciudadanía.