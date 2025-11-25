ERA pone en marcha el Tortimóvil del Humanismo

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó el arranque del Tortimóvil del Humanismo, un programa que generará un ahorro significativo para los hogares chiapanecos, además de garantizarles acceso a tortillas frescas y de calidad. Precisó que en esta primera etapa se beneficiará a Tuxtla Gutiérrez y que la meta es ampliar la cobertura a 12 municipios de Chiapas.

Acciones sociales

“Soy un gobernador que no solamente impulsa proyectos de infraestructura, sino que priorizo las acciones sociales, las cuales nos permiten estar cerca y tener contacto permanente con la gente. Esto no solamente me fortalece, también me anima a seguir adelante todos los días. Hoy estamos bien con todos los sectores porque hacemos lo que está en nuestra capacidad legal y hasta donde el presupuesto nos alcanza”, señaló.

Durante el evento, realizado en la colonia La Misión de la capital chiapaneca, el mandatario también entregó apoyos alimentarios. En este contexto, expuso que el gobierno de la Nueva ERA se sustenta en los principios de la Cuarta Transformación, pero con el sello propio del humanismo y del buen vivir, con el compromiso de gobernar para todas y todos, haciendo especial énfasis en quienes más lo necesitan.

Cuidar es amar

Ramírez Aguilar apuntó que Chiapas se ha consolidado como un referente nacional en políticas sociales, impulsando programas como Comedores del Humanismo y Cuidar es Amar. Agregó que uno de los objetivos centrales de su administración es mejorar los índices de desarrollo y la calidad de vida en municipios de alta marginación, priorizando la seguridad alimentaria para que nadie se quede sin comer.

El secretario del Humanismo, Paco Chacón, detalló que el Tortimóvil del Humanismo visitará al menos dos colonias por semana, con el fin de complementar la labor de los Comedores del Humanismo y fortalecer la economía y la nutrición de las familias. Asimismo, anunció la entrega de paquetes alimentarios, a través del programa Cuidar es Amar, a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, al Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas (Cetrach) y a la Fundación Granito de Arena, para apoyar directamente a quienes más lo requieren.

La directora general del Cetrach, Krystell Dávalos Barrientos, resaltó el compromiso social y humano que este gobierno ha demostrado al impulsar políticas públicas que colocan en el centro el bienestar de la población mediante programas como Tortimóvil del Humanismo y Comedores del Humanismo. Indicó que el trabajo coordinado ha permitido que estos apoyos lleguen también a pacientes canalizados por el centro de trasplantes.

Atienden necesidades ciudadanas

El alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, afirmó que este proyecto representa un avance de gran relevancia para la colonia La Misión, que durante años permaneció en rezago. Consideró que esta acción devuelve atención, dignidad y justicia social a sus habitantes, además de reflejar la cercanía y el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez con las necesidades ciudadanas.

Por su parte, Sandra Patricia Toalá Villanueva, paciente de hemodiálisis del Hospital Gilberto Gómez Maza, agradeció en nombre de las y los beneficiarios el apoyo brindado por el gobernador. Expuso que, con su gestión, el humanismo cobra un nuevo sentido, pues estos respaldos representan “un respiro en los momentos más difíciles” y les permiten sentirse verdaderamente valorados.

Estuvieron presentes en el evento la señora Sofía Espinoza Abarca; Graciela Zamora, esposa del secretario del Humanismo; las diputadas locales Getsemaní Moreno Martínez, María Mandiola Totoricagüena y Marcela Castillo Atristain; así como personas beneficiadas con esta iniciativa, entre otros.