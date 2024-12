ERA presenta el programa Cero Corrupción

Al poner en marcha el programa “Cero Corrupción”, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar enfatizó que se acabó la impunidad y no se permitirá ningún acto fuera de la ley, porque es urgente que las familias chiapanecas recuperen la confianza en sus autoridades.

No vamos a fallar

“No le voy a fallar al pueblo de Chiapas, yo siento los problemas de mi pueblo como lo viven y como los sienten ustedes; he asumido esta batalla no solamente como un reto sino como un propósito social de paz. Chiapas me pidió paz, Tuxtla me pidió vivir en paz, y por eso no le vamos a fallar a Tuxtla, y vamos a hacer de Tuxtla la capital más segura de México, tengan la certeza que va a ser la capital más segura”, expresó.

Ante las y los líderes de colonias de esta ciudad, el mandatario destacó que el programa es fundamental para promover la transparencia y la rendición de cuentas en su gobierno, y afirmó, “vamos a organizar al pueblo para hacerle frente a esa delincuencia, pues estoy tercamente empeñado en ganar la paz en Chiapas y en Tuxtla Gutiérrez, no nos vamos a dejar, Chiapas está de pie”.

Encuentro

En este encuentro, ERA resaltó que la agenda legislativa es importante para la paz en la entidad y que los delitos de alto impacto no deben quedar impunes, por ello pidió a los legisladores presentes darle fortaleza a los delitos que hace falta incorporar como graves.

El secretario de Humanismo, Francisco Chacón Sánchez, explicó que este programa es un puente de comunicación entre el gobierno y la ciudadanía para denunciar cualquier acto ilícito por parte de servidores del pueblo. “Esto implica construir una sociedad donde la corrupción no se normalice”, enfatizó.

Programas

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, detalló que se implementarán distintos programas como Colonia Segura y Negocio Seguro, que permitirán atender emergencias.

El alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, señaló que se trabajará incansablemente con las líneas, acciones y los ejes que ha implementado el gobierno estatal en temas de seguridad para obtener paz y tranquilidad.

A este acto asistieron el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca; el diputado presidente del Congreso estatal, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez; el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillen; la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto; de la Mujer e Igualdad de Género, Dulce María Rodríguez Ovando; y de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart; y el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Mario Guillén Guillén.