ERA rechaza presencia de La Barredora en Chiapas

Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas, rechazó este jueves que en esa entidad haya presencia del grupo criminal “La Barredora”, originario de Tabasco. Entrevistado afuera de Palacio Nacional, tras la reunión entre gobernadores de Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el mandatario afirmó que lo que se ya barrió en su estado es con toda la delincuencia.

“En el tema de ‘La Barredora’, se habla de que se ha extendido a Chiapas”, se le preguntó. “No hay ninguna ‘Barredora’. Lo que ya barrimos es toda la delincuencia en Chiapas”, respondió afuera del recinto histórico. En un tema aparte, cuestionado sobre la detención del activista promigrante Luis García Villagrán, coordinador del Centro para la Dignificación Humana A.C., el gobernador señaló que este estaría asociado a una célula vinculada a nivel internacional para llevar migrantes a Estados Unidos.

“¿Por qué se detuvo a este activista pro migrante, gobernador?”, se le preguntó.

“Bueno, eso ya se ha hablado en las mesas de seguridad nacional, porque auspician, aparentemente, migraciones, lo cual ya no es un tema social o un tema que les preocupe a las personas que vienen de Centro y Sudamérica”, contestó.