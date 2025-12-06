ERA reconoce el talento de los jóvenes

Durante la entrega del Premio Estatal de la Juventud 2025, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar felicitó a las galardonadas y los galardonados por su esfuerzo, disciplina y dedicación, además de reconocer su compromiso con el progreso de Chiapas. Los exhortó a continuar preparándose, defender sus ideales y no claudicar en la búsqueda de sus metas.

Mensaje

En este marco, el mandatario señaló que la juventud es una de las etapas más valiosas en la vida de las personas, por lo que invitó a vivirla con conciencia, constancia, responsabilidad, respeto al prójimo y, sobre todo, sin dejarse vencer ante las adversidades.

“Podemos tener sueños e ilusiones, pero si no están acompañados de acción, de nada sirve. Quiero verlos y verlas accionando por su vida, esto les va a cambiar el panorama. No se preocupen, si se equivocan no pasa nada; lo importante es seguir adelante y rectificar para alcanzar el éxito”, expresó.

Ramírez Aguilar subrayó que la atención a las juventudes es una prioridad del gobierno de la Nueva ERA. Indicó que su administración impulsa acciones humanistas para garantizar el derecho a la educación, la salud, el deporte y el empleo, con el propósito de brindar más oportunidades de desarrollo.

El director general del Instituto de la Juventud, Edgar Abarca Palma, destacó que la entrega del Premio Estatal de la Juventud reconoce a jóvenes humanistas que promueven la democracia, el emprendimiento y el compromiso social. Comentó que las juventudes enfrentan desafíos históricos y deben elegir entre la resignación o una rebeldía consciente que nazca del corazón y la mente, por lo que las y los invitó a asumir responsabilidades, salir de su zona de confort y aportar al desarrollo de Chiapas.

Un referente nacional

El director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecyte Chiapas), Luis Guadalupe Morales Ángeles, señaló que este premio demuestra lo que la juventud puede alcanzar mediante constancia, disciplina y pasión, acompañada del apoyo gubernamental, familiar y educativo. Afirmó que la entidad avanza como referente nacional en ciencia, tecnología y humanismo, y reconoció a Esmeralda Guadalupe Pérez Chulín, alumna del Cecyte 21 de Bochil, por su labor destacada en la promoción de la lectura y la escritura.

En su intervención, Katia Alejandra González García, ganadora del Estatal de la Juventud 2025 en la distinción Fortalecimiento a la Cultura Indígena, agradeció a las autoridades el reconocimiento y compartió la labor que realiza desde los 17 años para rescatar el derecho lingüístico de los pueblos originarios y replicarlo entre niñas, niños y adolescentes. Explicó que su trabajo se centra en la ilustración y la literatura infantil y juvenil, basado en la observación y la exterogestación de la infancia, y expresó su deseo de que su labor artística y científica aporte a políticas públicas orientadas a las necesidades de las comunidades.

Estuvieron presentes las diputadas locales Wendy Arlet Hernández Ichin y Luz María Castillo Moreno, así como las y los jóvenes galardonados y sus familias.