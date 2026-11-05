ERA refrenda compromiso con protección ambiental

En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar atestiguó la entrega del Decreto del Área Natural Protegida “Cruz Verde”, ubicada en el municipio de Pantepec. Asimismo, encabezó la entrega de pagos por servicios ambientales, por un monto superior a 13 millones de pesos, y otorgó 13 vehículos, maquinaria y herramientas como parte del Programa de Restauración y Saneamiento de Microcuencas, con una inversión superior a 21 millones de pesos. Estos equipos permitirán reforzar las labores que se realizan en 131 microcuencas de 72 municipios del estado.

El buen vivir

En este marco, Ramírez Aguilar subrayó que la agenda ambiental es una de las prioridades de su administración, por lo que continuará invirtiendo en este rubro y trabajando de la mano con las comunidades para proteger el patrimonio natural de Chiapas, fomentar la conciencia sobre el cuidado de la madre tierra y garantizar el buen vivir.

Luego de agradecer a todas las personas que contribuyen a preservar la riqueza natural del estado, el mandatario destacó que, en los dos años del gobierno de la “nueva era”, se ha incrementado significativamente el número de áreas naturales protegidas. También reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para concretar los pagos por servicios ambientales y contribuir a que Chiapas siga siendo el pulmón natural de México.

Mejores oportunidades

La gerenta de Servicios Ambientales del Bosque y Conservación de la Biodiversidad de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), María Brenda Aly Zavala López, resaltó la relevancia del programa de Pago por Servicios Ambientales, que reconoce el esfuerzo y compromiso de las comunidades dedicadas a proteger los bosques y selvas de Chiapas. Señaló que el propósito es que esta labor se traduzca en mejores oportunidades, generación de empleos, mayores ingresos para las familias y comunidades más adaptadas y resilientes frente al cambio climático.

Informó que, mediante la coordinación con el Gobierno del Estado, desde 2025 se impulsa la protección de más de 25 mil hectáreas, con una inversión conjunta superior a 99 millones de pesos. Añadió que en 2026 se incorporaron recursos para preservar otras 12 mil hectáreas y beneficiar a nuevas comunidades, en su mayoría indígenas, pertenecientes a los pueblos tsotsil, tseltal, zoque y tojolabal. Este esquema también contribuye a atender la estrategia estatal dirigida a los municipios históricamente olvidados.

La secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca, explicó que la entrega de este decreto fortalece el Corredor Biológico del Quetzal, la conservación del bosque mesófilo de montaña, así como las rutas y los refugios para aves residentes y migratorias, además de contribuir a la protección de 21 mil especies en riesgo. Precisó que Chiapas consolida la protección de más de 37 mil hectáreas de áreas naturales, al pasar de 31 a 69 áreas naturales protegidas en menos de dos años de gobierno. Precisó que los nuevos vehículos y la maquinaria permitirán reforzar las labores de conservación y restauración del suelo y el agua.

Reconocimiento

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, reconoció las acciones impulsadas por el gobernador y señaló que sus resultados se reflejan en los apoyos que reciben comunidades de distintos municipios para proteger sus microcuencas y el medio ambiente. Asimismo, reiteró que estas iniciativas contribuyen a construir un mejor Tuxtla y a preservar el patrimonio natural de Chiapas.

Estuvieron presentes la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Marcela Castillo Atristain; el titular de la Oficina de Representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Aquiles Espinosa García; así como las y los presidentes municipales de San Andrés Duraznal, Humberto Hernández Gómez; de Coapilla, Yadira Pérez Pérez; de Capitán Luis Ángel Vidal, Emiselda González Martínez, y de Pantepec, Osmar William Velasco García, entre otras personas asistentes.