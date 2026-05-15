ERA refrenda coordinación con la federación

En Palacio Nacional, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar participó en una reunión de trabajo encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en la que se dio seguimiento a las acciones y programas en materia de salud y educación.

Reunión

Durante este encuentro, al que asistieron gobernadoras, gobernadores y autoridades del Gobierno de México, el mandatario destacó que para el gobierno de la Nueva Era la educación y la salud representan prioridades fundamentales. En ese sentido, señaló que trabajará de manera coordinada con la federación para ampliar la cobertura de los servicios médicos en Chiapas.

“Quiero compartirles que vamos muy bien. Seguiremos trabajando de la mano con IMSS-Bienestar para ampliar la cobertura médica en Chiapas. Nuestra meta es realizar más de 65 mil procedimientos quirúrgicos y otorgar tres millones 765 mil consultas”, puntualizó.

Propuesta

En este contexto, Ramírez Aguilar presentó a la presidenta Claudia Sheinbaum el proyecto que su gobierno impulsa para fortalecer el bienestar y la prosperidad de los municipios históricamente olvidados, orientando los recursos públicos a la atención de las necesidades de la población que más lo requiere.