ERA respalda labor del Banco de Alimentos

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó el acto de donación de un vehículo de carga al Banco de Alimentos de México A.C. (BAMX) en Tuxtla Gutiérrez, donde reafirmó su respaldo a los organismos y asociaciones civiles que trabajan con amor y humanismo para apoyar a la población, en especial a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

“Tengan la confianza de que voy a ser un aliado permanente del Banco de Alimentos. Hoy estamos entregando este camión, pero seguiremos impulsando acciones conjuntas que fortalezcan la labor de ayudar a la gente que más lo necesita. Mientras yo sea gobernador cuentan con mi apoyo”, sostuvo.

Aliados de quienes más lo necesitan

Ramírez Aguilar manifestó su reconocimiento y gratitud al personal del BAMX Tuxtla por el trabajo sensible, genuino y sin protagonismos que realizan en favor de la comunidad. En este sentido, subrayó la importancia de mantener el espíritu de solidaridad y apoyarse de forma mutua.

El secretario del Humanismo, Francisco Chacón Sánchez, resaltó el esfuerzo constante del organismo por llevar beneficios a las familias, tarea que coincide plenamente con la visión humanista de la “Nueva ERA” en Chiapas. Reiteró el compromiso del Gobierno Estatal de fortalecer esta noble labor para continuar atendiendo a las y los que más lo requieren.

Agradecen respaldo

El presidente del Consejo del Banco de Alimentos de México en Tuxtla Gutiérrez, Mauricio Romero de la Fuente, agradeció al gobierno de Eduardo Ramírez por su respaldo, materializado en la entrega de este camión de cinco toneladas, el cual permitirá mejorar la movilidad de cerca de 500 toneladas de alimento al año, en beneficio de 17 mil familias.

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, reconoció la generosidad y vocación humanista que el gobernador imprime en cada una de sus acciones para impulsar el desarrollo de Chiapas, lo que, dijo, le ha valido no solo el reconocimiento de la Federación, sino también el cariño, la confianza y el respeto de las y los chiapanecos.

A nombre de la población beneficiada, Marisol Balcázar López agradeció al Gobierno Estatal por contribuir al trabajo del Banco de Alimentos de México, institución que, aseguró, se ha convertido en una esperanza para ella, pues debido a la enfermedad que padece, arteritis de Takayasu, y a que su hijo vive con discapacidad, la ayuda que recibe le ha permitido cubrir sus necesidades básicas.