ERA rinde homenaje a madres chiapanecas

En una edición conmemorativa del podcast “Platicando con el Jaguar” dedicado al Día de las Madres, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, reconoció el papel de mujeres que, desde el servicio público, la educación, la artesanía, la salud y la política, han sacado adelante a sus familias y contribuido al desarrollo del estado.

El programa fue un homenaje a las mujeres chiapanecas que, con amor, esfuerzo y perseverancia, han dejado una huella profunda en sus hijos e hijas.

“Hay que reconocer a las mujeres que dejan un gran legado y todo el esfuerzo que hacen para salir adelante junto con su familia”, expresó el mandatario.

Voces diversas

Durante el encuentro se contó con la participación de Yamilet, colaboradora del Sistema DIF Chiapas, quien relató que lleva 18 años de servicio y que, pese a vivir con una discapacidad, ha logrado sacar adelante a sus dos hijas adolescentes.

“Ser mamá es enseñar a los hijos a luchar. También somos artistas y estamos orgullosas de compartir nuestro trabajo con las nuevas generaciones”, señaló.

Por su parte, Maribel, integrante de la Guardia Estatal Preventiva con 24 años de servicio, destacó que ser policía y madre implica una entrega total.

“Es una profesión demandante, pero también llena de vocación. Todos los días damos el cien por ciento con valentía, honor y disciplina”, afirmó.

Impacto social

La directora de la escuela primaria Fray Matías de Córdoba, Marilú Sarmiento Chanona, compartió que, tras cinco décadas dedicadas a la enseñanza, sigue apasionada por su doble papel como madre y educadora. Afirmó que a través de la maternidad y la educación se impulsa la construcción del futuro y los sueños en la sociedad.

El programa también dio voz a parteras tradicionales, especialistas en Protección Civil del Estado de Chiapas, lingüistas y presidentas municipales.

Entre ellas destacó Rubí, originaria de Amatán, quien señaló el cambio en su labor en emergencias con la maternidad.

Otra de las invitadas fue Mari, lingüista y artesana de Oxchuc, quien trabaja en la preservación de la lengua tseltal y en la transmisión de los conocimientos heredados por su madre.

Adversidades

Por su parte, una alcaldesa de la región Sierra subrayó los retos de gobernar un municipio con grandes necesidades, mientras cuida de sus cuatro hijos, enfatizando que las mujeres tienen la capacidad de ser madres, gestoras y líderes al mismo tiempo.

Reconocimiento

Finalmente, el gobernador, Eduardo Ramírez reiteró su reconocimiento a las madres chiapanecas, a quienes describió como mujeres luchadoras que sostienen a sus familias y contribuyen al bienestar de sus comunidades.

“Este programa está dedicado profundamente a nuestras mamás de Chiapas, mujeres que construyen su propia historia y el futuro de sus hijos e hijas”, concluyó.