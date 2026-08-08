ERA se reúne con la rectora de la UNRC, Alma Herrera

En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión de trabajo con la rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), Alma Herrera Márquez; el secretario general, Antonio Méndez Hernández; el jefe de las Carreras de Ciencias Médicas, Marx Cartagena Rivero; y la directora de Unidades Académicas, Fabiola Astudillo Reyes, con el propósito de fortalecer la oferta de educación superior en Chiapas.

Son gratuitas

Durante el encuentro, el mandatario destacó el próximo inicio de las licenciaturas en Medicina General, Enfermería y Salud Comunitaria en la Unidad Académica de Comitán de Domínguez. Asimismo, explicó que estas licenciaturas no requieren examen de admisión, son gratuitas y forman parte de un modelo educativo innovador con enfoque humanista.

Tapachula

Además, Eduardo Ramírez anunció que en los próximos meses se concretará la apertura de una nueva sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en el municipio de Tapachula, lo que ampliará las oportunidades de acceso a la educación superior para las y los jóvenes chiapanecos.