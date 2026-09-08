ERA se reúne con representante de la Unesco

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, recibió la tarde de este lunes a Lidia Arthur Brito, subdirectora general de la Prioridad África y de Relaciones Exteriores de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). La reunión ocurre un día previo a la celebración en nuestro estado del Día Mundial de la Alfabetización

En sus redes sociales, el mandatario escribió: Qué gusto recibir en Chiapas a Lidia Arthur Brito, subdirectora general de la Prioridad África y de Relaciones Exteriores de la Unesco, así como a ministras y ministros de varios países, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Alfabetización.

Es un honor, dijo, que hayan elegido a nuestra tierra como sede de este encuentro tan importante y agregó que en Chiapas estamos convencidos de que la alfabetización es la base de la libertad, de la justicia social y de la prosperidad.

“No solo queremos compartir con ustedes los avances de nuestro programa, con el que estamos luchando contra el analfabetismo en nuestro estado, sino también mostrarles todo lo que estamos haciendo en materia de conservación natural”, añadió.

Explicó que “somos el corazón de la selva y resguardamos una de las biodiversidades más ricas del mundo. Por ello, queremos compartirles nuestra experiencia en el cuidado de nuestras Áreas Naturales Protegidas y cómo hemos logrado que las comunidades sean nuestras principales aliadas en esta noble tarea”.

Señaló que se cuentan con dos proyectos muy importantes que su gobierno está impulsando: la certificación de San Juan Chamula como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y, que el volcán Tacaná sea nombrado Geoparque Mundial de la Unesco.