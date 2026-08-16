ERA se suma a jornada de activación física

En un ambiente de entusiasmo y convivencia, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado de su familia, participó en la masterclass de cardio motivacional impartida por la actriz e influencer mexicana Bárbara de Regil, en las instalaciones del parque Los Cerritos, en Tapachula, como parte del Festival Vive Balam 2026.

Durante la actividad, el mandatario felicitó a Yazmín Ramírez y a las y los jóvenes que hicieron posible esta jornada de activación física, en la que participaron miles de chiapanecas y chiapanecos. Reconoció que este tipo de iniciativas promueven la práctica deportiva, el cuidado de la salud y la recreación familiar, además de contribuir al fortalecimiento del tejido social.