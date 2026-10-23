ERA será implacable en actos de corrupción

Durante un evento realizado en el municipio de Huixtán, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, lanzó un mensaje contundente al advertir que será implacable en los temas de corrupción.

Desde esa zona adelantó que él no establece complicidades con ningún funcionario. La prioridad se ha enfocado en el pueblo.

Ante cientos de personas que le acompañaron en el evento, relacionado con la “Formación de Servidoras y Servidores Públicos Municipales”, enfatizó que su gobierno no permitirá el tráfico de influencias.

Remarcó que en esta administración no habrá temas relacionados con recomendaciones de proveedores e insistió que será implacable en temas relacionados a la corrupción.

Chiapas, recordó el mandatario, pasó por una etapa complicada de saqueo durante años y ahora se pretende recuperar la confianza en servidores y servidoras públicas.

Convocatoria

“El servicio público es entrega, vocación y pasión”, escribió Ramírez Aguilar en redes sociales respecto a la presentación de la convocatoria del programa Formación de Servidoras y Servidores Públicos Municipales en Fiscalización Superior y Hacienda Pública: Hacia un México sin Corrupción.

Dijo que el propósito de los cargos es que se rinda cuentas al pueblo, por lo que agradeció la presencia de diversas autoridades municipales.

“Les convoco a servir de tiempo completo a la población, porque nuestro deber en los cargos públicos es estar al servicio del pueblo y esta capacitación nos servirá para que los recursos públicos se apliquen con transparencia, honestidad y eficiencia en beneficio de todas y todos”, subrayó el jefe del Ejecutivo estatal.