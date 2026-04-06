ERA siembra la fórmula de la transformación

“Nuestro proyecto pedagógico, a través del Lekil Kuxlejal (El Buen Vivir), apunta hacia la construcción de una conciencia comunitaria que permita resolver problemáticas, tal como lo demuestra el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. Por ello, vamos a entrarle con todo en los 12 municipios para sembrar la fórmula de una transformación palpable, porque de eso se trata el buen vivir: de comprender y fortalecer las interrelaciones comunitarias”, expresó el secretario de Educación, Roger Mandujano.

En el marco de la Declaratoria del Gobierno del Estado para la reconversión de los 12 municipios históricamente olvidados en territorios prósperos, el titular del sector educativo reafirmó que la transformación educativa en Chiapas es una convicción profunda de su administración, basada en la transparencia y la rendición de cuentas como pilares para enfrentar los retos estructurales de la entidad.

“La apuesta desde el inicio ha sido la sistematización de los procesos críticos. Este 2026 estamos impulsando la creación de diez sistemas clave para atender temas como los interinatos, la regulación de plazas y el fortalecimiento de las responsabilidades administrativas. Todo ello en el marco de la Nueva ERA tecnológica de la educación”, expuso.

Resultados concretos

En este sentido, el secretario de Educación subrayó que su administración trabaja con resultados concretos, donde la modernización del sistema educativo representa una prioridad impostergable. Destacó que durante años se operó con rezagos históricos, como expedientes que datan de la década de 1980, situación que hoy se atiende mediante una transformación que fortalece las estructuras operativas y dignifica el servicio educativo.

Ejes fundamentales

Mandujano también explicó que uno de los ejes fundamentales del proyecto educativo es la consolidación de la comunidad educativa bajo la visión del Lekil Kuxlejal, lo cual requiere la participación de todos los actores involucrados.

“La comunidad posee una esencia profundamente humana, distinta a los modelos individualistas; es una fortaleza que debemos recuperar y potenciar, porque ahí se encuentra la base de una transformación verdadera”, señaló.

Finalmente, la Secretaría de Educación refrenda su compromiso de continuar trabajando con determinación para incorporar herramientas tecnológicas que permitan resolver problemáticas históricas del sector, así como generar entornos educativos más incluyentes, especialmente para estudiantes con autismo o síndrome de Asperger.