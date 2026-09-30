ERA supervisa avances de obras en la capital

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar realizó un recorrido por Tuxtla Gutiérrez para supervisar los avances de los proyectos de infraestructura que impulsa el gobierno de la Nueva ERA en materia educativa, recreativa y vial. Estas acciones, además de transformar la imagen urbana de la capital, contribuirán al bienestar social y generarán mayores oportunidades para la juventud chiapaneca.

En estas acciones, el mandatario estuvo acompañado por la secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart; el secretario del Humanismo, Paco Chacón; el director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo; el rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas; y el coordinador general Salud Unach, Jordán Corzo Mancilla.

Avances en diversos puntos

Como parte de su agenda, Ramírez Aguilar visitó la colonia Los Laguitos, donde constató los avances de la pavimentación y el mejoramiento integral del bulevar Ciro Farrera, entre las avenidas Violeta e Índigo, así como de la instalación de alumbrado sobre la calle Pánuco, desde la avenida Violeta hasta el bulevar Laguitos.

Posteriormente, supervisó la construcción del edificio de 11 aulas de la Facultad de Medicina Humana de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach). Asimismo, recorrió las obras del parque Bonampak, un proyecto integral que permitirá recuperar un espacio emblemático de la capital, además de favorecer la convivencia social, la recreación y el fortalecimiento del tejido comunitario.