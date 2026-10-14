ERA tiene una protección espiritual: esoterista

En el marco del cumpleaños del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, este 13 de octubre, la tarotista y consejera espiritual Adriana Martínez consideró que el mandatario ha enfrentado obstáculos durante su gestión y sostuvo que, para el desempeño de su cargo, cuenta con un guía y protección espiritual muy fuerte.

Explicó que realizar una lectura de tarot al mandatario estatal podría resultar complicado, pues, según sus creencias, las personas que participan en la política suelen contar con una protección espiritual importante, muchas veces de chamanes, debido a los conflictos y las rivalidades que pueden surgir en ese entorno.

“Cuando uno está metido en este medio de la política y hay enemigos, hay que protegerse”, expresó.

Lectura

Una lectura podría orientarse a distintas preguntas, como el rumbo de la administración estatal, los planes para Chiapas o los obstáculos que, desde su perspectiva, podría enfrentar el gobernador.

Señaló que su administración ha desencadenado opiniones tanto favorables como críticas sobre su desempeño.

Mencionó como ejemplo las acciones dirigidas al sector empresarial y comercial, que considera entre los aspectos positivos de su administración.

En este ámbito, sostuvo que, existen personas que podrían obstaculizar el avance de su gobierno.

“Es muy difícil complacer a todos”, comentó.

Agregó que los supuestos trabajos espirituales dirigidos contra figuras políticas, de acuerdo con sus creencias, podrían involucrar situaciones graves, como accidentes y otros problemas que involucran la vida misma.

Explicó que, en estos casos, se trataría de prácticas que no solo estarían dirigidas a una persona, sino también a su equipo de trabajo.