ERA toma protesta a nuevas y nuevos servidores públicos

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, tomó protesta a nuevas y nuevos servidores del pueblo que se integrarán a distintas áreas estratégicas del gobierno de la Nueva ERA.

Entre los nombramientos, designó a Anjuli Acosta Guillén como directora general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech); a Leonardo León Alcázar como secretario del Humanismo; y a Indra Toledo Coutiño como directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach).

Más nombramientos

Asimismo, nombró a Isolina Suárez Lacroix como directora general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en Chiapas; a Sergio Saldaña Trinidad como rector de la Universidad Politécnica de Chiapas (UP Chiapas); y a Josselín López García como titular de la Coordinación de Atención Ciudadana.

Ramírez Aguilar destacó que la experiencia, la capacidad y la vocación de servicio de quienes asumen estas responsabilidades serán fundamentales para fortalecer las acciones en favor del sector educativo y del bienestar de las familias chiapanecas. Finalmente, les deseó éxito en esta nueva etapa y les convocó a desempeñar sus funciones con humanismo, compromiso y responsabilidad.