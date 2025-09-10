ERA y Bárcena en sesión de Consejo de Microcuencas

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar junto a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, encabezó la segunda sesión del Consejo Estatal de Microcuencas de la Nueva ERA en Chiapas, donde resaltó los avances en materia de conservación, restauración y cuidado de las áreas naturales, y refrendó el compromiso de continuar trabajando de manera conjunta con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En este encuentro, realizado en el parque nacional Cañón del Sumidero con la participación de autoridades federales, estatales y presidentes municipales, el mandatario subrayó que gracias a la suma de esfuerzos Chiapas pasó del primer lugar nacional en incendios forestales al lugar 13, al reducir de 200 mil a 35 mil las hectáreas afectadas, lo que representa una disminución del 83 por ciento en tan solo un año.

Políticas pro ambiente

Ramírez Aguilar explicó que una de las principales políticas ambientales de su administración es la restauración de microcuencas en 33 municipios, con el objetivo de recuperar suelos y mitigar los efectos del cambio climático. Señaló que los resultados se reflejarán a más tardar en el tercer año de gobierno y precisó que una de las metas es cuadruplicar el presupuesto destinado a este rubro. Asimismo, convocó a los ayuntamientos a mantener campañas permanentes de reforestación.

La titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, reconoció el liderazgo del gobernador en la pacificación de la región y en la restauración de 71 microcuencas, con la participación de 99 comunidades en tareas de reforestación, infraestructura ecológica y trabajo comunitario.

Destacó que Chiapas aporta más del 40 por ciento de las áreas naturales protegidas del país y que su conservación será fundamental para cumplir la meta nacional de resguardar el 30 por ciento del territorio al 2030. Reiteró el compromiso del Gobierno de México para redefinir un parque nacional en la entidad y consolidar un acuerdo en favor de bosques, selvas y manglares.

Labor

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca, señaló que estas acciones no solo preservan los bosques y aseguran agua para las futuras generaciones, sino que también generan empleo, dignidad y orgullo en las comunidades. Destacó la participación activa de niñas, niños, jóvenes y familias en jornadas de educación ambiental y reforestación.

El subsecretario de Medio Ambiente y Cambio Climático y secretario técnico de este Consejo Estatal, Jorge Constantino Kanter, dio un informe de los Avances del Proyecto Restauración y Saneamiento de Microcuencas, al tiempo de enfatizar que el trabajo permanente que se realiza con las comunidades se está apropiando de forma positiva y está sentando un precedente en el corto y mediano plazo en el tema de conservación y saneamiento.

El director general del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Felipe Irineo Pérez, subrayó que las microcuencas son la base de los escurrimientos, por lo que destacó el trabajo comprometido del gobernador Eduardo Ramírez para recuperar los recursos naturales y dejar un legado a las futuras generaciones.

El alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, resaltó que la restauración y recuperación de cuencas y microcuencas en Chiapas, alineadas al Plan Nacional de Desarrollo, ya muestran resultados en beneficio del entorno natural, gracias al trabajo conjunto entre Federación, Estado y municipios.

Finalmente, Eugenia Cruz López, presidenta del comisariado del ejido 20 de Noviembre en Arriaga, reconoció la visión de incluir a las comunidades en estas iniciativas. Subrayó que cuando existe voluntad y colaboración, “Chiapas florece”.