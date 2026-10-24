ERA y el fiscal celebran Día del Ministerio Público

En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar acompañó al fiscal del pueblo, Jorge Luis Llaven Abarca, en la conmemoración del Día Nacional del Ministerio Público, donde anunció que el gobierno de la “nueva era” destinará un presupuesto para garantizar un incremento salarial al personal de diversas áreas de la Fiscalía General del Estado, en reconocimiento a su contribución a la construcción de la paz en Chiapas.

“La Fiscalía es autónoma constitucionalmente. Respetamos su autonomía, pero mantenemos una estrecha cooperación entre nuestro gobierno y los organismos autónomos. El fiscal del pueblo me informó sobre los salarios que perciben las y los ministerios públicos. Ustedes trabajan prácticamente todos los días, por lo que voy a incrementar el presupuesto para mejorar sus salarios. Siempre vamos a apoyar a la Fiscalía General del Estado”, expresó.

Galardones

En este marco, el mandatario atestiguó la entrega de reconocimientos a integrantes del Ministerio Público por sus méritos en el servicio y su contribución al cumplimiento de los objetivos institucionales en materia de procuración de justicia. Asimismo, les felicitó y convocó a continuar desempeñando su labor con vocación, compromiso y responsabilidad, con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, apuntó que la función del ministerio público es representar a las víctimas y, de acuerdo con la política del gobierno de la “nueva era”, se busca ser más cercanos a la gente; asimismo, resaltó el apoyo del gobernador a la FGE y el reconocimiento al trabajo conjunto y a los resultados a favor de la seguridad de Chiapas.

Motivaciones

“El gobernador siempre trae grandes noticias para nuestra institución y eso nos motiva a continuar trabajando en estrecha coordinación, siendo una Fiscalía humanista del pueblo y para el pueblo”, afirmó.

La agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Procedimientos Penales, Verónica García Gutiérrez, señaló que ejercer esta función implica defender la legalidad, dar voz a quienes buscan justicia y contribuir con firmeza a la sociedad. Por ello, en representación de las y los ministerios públicos, manifestó su gratitud a las autoridades por este reconocimiento, que representa años de servicio, compromiso y vocación por la justicia. También reconoció el trabajo de sus compañeras y compañeros, y exhortó a las nuevas generaciones a ejercer esta profesión con ética, honestidad e integridad.

Estuvieron presentes el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; el coordinador de la Guardia Nacional en Chiapas, Marcos Alonso Gastélum Antuna; el comandante de la 31 Zona Militar, Víctor Fernández Mondragón; el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; la secretaria técnica de la Mesa de Paz, María Baldramina Zepeda Melgar; la delegada de la Fiscalía General de la República en Chiapas, María Eugenia García Macías; así como los representantes de la Séptima Región Militar, Alejandro Romero Flores, y de la 22 Zona Naval, Ernesto Vanoye Marín, entre otras personas invitadas.