ERA y magistrado encabezan liberación de mujeres

Como parte de los trabajos de la Comisión Interinstitucional con Enfoque Humanista, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, encabezaron el evento de entrega de constancias de libertad a mujeres que, por razones humanitarias y de justicia, accedieron a este beneficio, en el acto denominado: “Liberación con Humanismo a Mujeres”.

Desde las instalaciones del auditorio Don Enrique Robles Domínguez, en la sede judicial de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Ramírez Aguilar reconoció la labor de las y los integrantes de la Comisión Interinstitucional con Enfoque Humanista, quienes conformaron este acto humanitario que constituye para las beneficiadas una segunda oportunidad de contribuir de manera positiva a sus familias y a la sociedad, y sobre todo, las exhortó a ser responsables con su presente, porque si lo son, su porvenir y futuro serán mejores.

“La vida no siempre da segundas oportunidades, hoy valoremos este acto humano que se hace con el único interés de que las mujeres tengan una mejor condición de vida, que se puedan reinsertar a la vida social y económica en nuestro estado, porque hoy Chiapas tiene rumbo, y ustedes nos ayudarán a construir un camino de paz”, subrayó Ramírez Aguilar.

Magistrado

Por su parte, el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén realizó un recorrido detallado de la creación de esta Comisión, que tiene como objeto analizar la situación de las personas privadas de su libertad (PPL), con un enfoque con perspectiva de género, interseccionalidad, y de transversalidad de los derechos humanos, lo que permitió que se realice esta liberación exclusiva de mujeres, como su primer evento.

“Ustedes tienen hoy esta oportunidad para reivindicarse; para el Poder Judicial este es un acto de justicia social que, cuando se aplica correctamente, se alcanza y se logra la paz; por eso, para el Poder Judicial, la justicia es la paz”, exclamó Moreno Guillén.

Asimismo, la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Dulce María Rodríguez Ovando, se congratuló por esta acción celebrada en el marco del Día Estatal de las Mujeres, que se conmemora todos los días 8 de cada mes, y hoy la liberación de estas 30 mujeres por razones humanistas, es una muestra de justicia y respeto hacia su dignidad que, desde el trabajo articulado, representa una profunda responsabilidad con la reintegración social y la erradicación de prácticas discriminatorias, en especial cuando se trata de mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad, atendiendo los múltiples contextos que enfrentan.

Agradecimiento

En representación de las mujeres que recibieron su constancia, se contó con la participación de una de las beneficiarias, quien manifestó su agradecimiento por el apoyo del gobernador y la labor de la Comisión Interinstitucional, al brindarles la oportunidad de reintegrarse a la sociedad con dignidad y esperanza, en un acto de justicia y confianza en su capacidad de cambio.

“Hoy celebramos el esfuerzo colectivo de todas y todos quienes, mediante diversos proyectos y actividades dentro de los centros penitenciarios, hemos buscado retribuir a la sociedad parte de lo que hemos recibido”, señaló la beneficiada.

En esta jornada se hizo entrega simbólica de constancias de libertad a 10 mujeres de un total de 30 beneficiadas, que se encontraban internas en los CERSS de los municipios de San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Cintalapa, las cuales recibieron este derecho como una nueva oportunidad de vida y reintegración social.

Este esfuerzo es el resultado de los trabajos emanados de la Comisión Interinstitucional con Enfoque Humanista, presidida por el Poder Judicial e integrada por la Secretaría General de Gobierno y Mediación, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género y la Fiscalía General del Estado.