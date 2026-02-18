ERA y Paco Chacón entregan apoyos “A Paso Firme”

En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado del secretario del Humanismo, Paco Chacón, encabezó la entrega de calzado deportivo a estudiantes de la escuela primaria Salomón González Blanco, como parte del programa A Paso Firme. Durante el acto, destacó que esta estrategia se ampliará a todo Chiapas, priorizando los planteles con mayores necesidades, y reiteró que mantendrá una atención permanente a las demandas del sector educativo para que niñas, niños y jóvenes accedan a mejores oportunidades de desarrollo.

De igual forma, el mandatario inauguró infraestructura en la escuela secundaria Joaquín Miguel Gutiérrez, donde se invirtieron 7.1 millones de pesos (mdp) en beneficio de 640 estudiantes; precisó que esta acción cumple un compromiso establecido con la comunidad escolar. Más tarde, en la escuela secundaria Técnica Número Dos, institución con 132 años de historia, entregó nuevos espacios que representaron una inversión de 4.7 millones de pesos (mdp), favoreciendo a más de mil 500 alumnas y alumnos.

“Estas inversiones contribuyen al desarrollo del pueblo de Tuxtla Gutiérrez y de Chiapas. Seguiremos fortaleciendo la educación porque sin educación no hay transformación. Nuestro mayor deseo es dar resultados a Chiapas en todos los rubros. Son obras de gran beneficio para las y los estudiantes, docentes y madres y padres de familia, así que aprovéchenlas al máximo. Esto lo hacemos porque estamos convencidos de que al tener una educación fuerte, lograremos una educación con transformación”, expresó ERA.

Humanismo que transforma

Por su parte, el secretario del Humanismo, Paco Chacón, afirmó que el objetivo es responder a las necesidades de la niñez mediante acciones tangibles como A Paso Firme, que en esta ocasión dota de tenis escolares a estudiantes de la primaria Salomón González Blanco. Señaló que esta iniciativa se complementa con programas como Bicis que Transforman, dirigido a secundaria, y Conecta Chiapas, enfocado en bachillerato, lo que demuestra un enfoque humanista orientado a consolidar entornos seguros y saludables para la niñez y la juventud.

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que, en atención a las solicitudes de personal docente y de madres y padres de familia, en la secundaria Joaquín Miguel Gutiérrez se construyeron un domo, una cancha de usos múltiples, un módulo de servicios sanitarios y obras exteriores, que incluyen una cisterna de 20 mil litros, enmallado, andadores y redes eléctrica e hidrosanitaria. En la secundaria técnica Número Dos, detalló, se edificó un domo, se demolió y reconstruyó la cancha de usos múltiples y se realizaron obras exteriores consistentes en andadores, red eléctrica y señalización.

Impulsan mejores condiciones educativas

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar su cercanía con la ciudadanía y su respaldo a las juventudes chiapanecas mediante el impulso de mejores condiciones educativas. Asimismo, destacó la rehabilitación de la barda trasera de la secundaria técnica Número Dos por parte del Ayuntamiento, acción que fortalece la seguridad del alumnado y se suma a la renovación del plantel.

El director de la escuela primaria Salomón González Blanco, turno vespertino, Carlos Henoel Rodríguez Vicente, agradeció el respaldo otorgado mediante el programa A Paso Firme y afirmó que la entrega de calzado representa un acto de solidaridad que promueve la equidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, en especial para estudiantes de familias con recursos limitados, además de reafirmar que invertir en la educación de la niñez es apostar por el futuro de Chiapas.

En representación de madres y padres de familia de la primaria Salomón González Blanco, Ernestina Cortez Bautista agradeció los apoyos entregados a niñas y niños, muchos de ellos provenientes de familias de escasos recursos que carecían de calzado. Subrayó que, en tiempos complejos, estos tenis constituyen un respaldo significativo para sus hijas e hijos y un alivio para la economía familiar.

La directora de la escuela secundaria Joaquín Miguel Gutiérrez, Eva Julissa Martínez Becerra, reconoció la realización de las obras y señaló que, desde la fundación del plantel, ninguna administración había atendido de manera directa sus necesidades, por lo que estas acciones inciden en el bienestar del estudiantado. A su vez, el director de la escuela secundaria Técnica Número Dos, Adalberto Palacios Escobar, consideró que las obras fortalecen las actividades socioculturales, la convivencia y la prevención de adicciones.

La alumna de la escuela secundaria Joaquín Miguel Gutiérrez, turno matutino, Kimberly Guadalupe Madrid Molina, expresó su gratitud por las obras realizadas, al considerar que mejoran las condiciones del plantel y el bienestar de la comunidad estudiantil. Por su parte, la alumna de la escuela secundaria Técnica Número Dos, Violeta del Carmen España Jamayote, destacó la construcción de la cancha deportiva, al señalar que este espacio impulsa el trabajo en equipo, la convivencia y el cuidado de la salud.

Estuvieron presentes las diputadas por el Distrito XIII, Getsemaní Moreno Martínez; y por el Distrito II, María Mandiola Totoricagüena; la fiscal de Investigación de Delitos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), Amanda Farfán Ruiz; el director de la escuela primaria Salomón González Blanco, turno matutino, Gilberto Alvarado Laguna; así como estudiantes, docentes, madres y padres de familia, entre otros.