ERA y Poniatowska evocan legado de Rosario Castellanos

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar participó en la presentación de los libros “Rosario Castellanos. En los labios del viento he de llamarme árbol de muchos pájaros”, de la escritora Elena Poniatowska, y “Rosario Castellanos. Nací de mis sueños. Iconografía”, editado por el Gobierno de Chiapas a través del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas (Coneculta), en un acto realizado en Casa Chiapas, en la Ciudad de México (CDMX).

Durante esta actividad cultural, llevada a cabo en el marco de la conmemoración del 101 aniversario del natalicio de Rosario Castellanos, el mandatario evocó a la poeta, escritora, feminista y política chiapaneca como una mujer universal que manifestó un profundo amor por Chiapas a través de su lucha por la igualdad de género, el derecho a la educación, la alfabetización y la visibilización de los pueblos originarios.

Legado

Ramírez Aguilar afirmó que distintas generaciones de chiapanecas y chiapanecos se sienten orgullosas del legado de Rosario Castellanos, y sostuvo que su gobierno ha asumido el compromiso de honrar su memoria mediante acciones orientadas a construir un estado donde la dignidad indígena, la igualdad de las mujeres, la justicia social y la cultura sean un destino compartido.

Asimismo, agradeció a Elena Poniatowska por enaltecer la figura de Rosario Castellanos a través de esta obra literaria. En ese contexto, reconoció a la escritora y periodista como un referente de las causas sociales, políticas y democráticas del país, así como por escuchar y dar voz a quienes, en muchas ocasiones, quedaron fuera de las páginas de la historia. “Este encuentro tiene un gran simbolismo. Rosario Castellanos y Elena Poniatowska son dos formas de conciencia pública; dos mujeres que asumieron que escribir también es responder ante el tiempo que nos toca vivir”, expresó.

Una voz importante

Por su parte, Elena Poniatowska recordó la sensibilidad, inteligencia y fortaleza de Rosario Castellanos, a quien definió como una de las voces más importantes de la literatura mexicana. Durante su intervención compartió recuerdos y reflexiones sobre la autora chiapaneca, al destacar la vigencia de su pensamiento, su aportación al feminismo y la defensa de los pueblos indígenas, así como el cariño y la admiración que continúa despertando entre lectoras y lectores de distintas generaciones.

El analista político Gabriel Guerra Castellanos, hijo de la poeta chiapaneca, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez y a Elena Poniatowska por mantener vivo el recuerdo y la obra de Rosario Castellanos, quien, señaló, también destacó como una gran promotora educativa y cultural en la Sierra de Chiapas.

Gesto humanista

En ese sentido, reconoció el gesto humanista del gobernador al donar el predio donde se instaló la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en Comitán de Domínguez, lo que consideró una de las mejores maneras de honrar su legado. “Habiendo sido ella alfabetizadora, que la primera universidad que lleva su nombre estuviera no en la zona urbana de Comitán, sino en la más cercana a las comunidades, me pareció casi poético”, manifestó.

Como parte de las actividades, el gobernador también asistió a la ceremonia de develación del busto de Rosario Castellanos en la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), Unidad Académica Casco Santo Tomás, en la Ciudad de México, donde reiteró su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por impulsar la instalación de un campus de esta universidad pública en Comitán de Domínguez, el primero fuera de la capital del país.

La rectora de la UNRC, Alma Xóchitl Herrera Márquez, destacó que el legado de la escritora chiapaneca inspiró la creación de este proyecto educativo, cuya visión reconoce a la Educación Superior como base de la transformación social. De igual manera, reconoció a Eduardo Ramírez como uno de los principales impulsores de esta iniciativa y por la donación del busto de Rosario Castellanos, además de resaltar su visión incluyente al considerar que los pueblos originarios también pueden acceder a una formación universitaria especializada, crítica y humanista.

Estuvieron presentes Yazmín Ramírez Espinoza, hija del gobernador; la directora del Coneculta, Angélica Altuzar Constantino; la representante del Gobierno de Chiapas en la Ciudad de México, Kenia Arroyo Muñiz; el secretario general de la UNRC, Antonio Méndez Hernández; el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Eduardo Guerrero; la directora de la UNRC, sede Comitán, Fabiola Astudillo Reyes; así como directoras, directores e integrantes del Consejo de Planeación de la UNRC e invitados especiales.