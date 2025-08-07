Erradicar patrones que perpetúan la violencia

María Mandiola, diputada local por Morena y secretaria de la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, advirtió que la sociedad aún tiene “mucho que aprender” para eliminar los patrones culturales que normalizan la violencia de género.

La legisladora hizo un llamado a rechazar “cualquier forma de agresión contra las mujeres” y cuestionó discursos que como los del futbolista Javier “Chicharito” Hernández, refuerzan la desigualdad.

“Son declaraciones lamentables porque no solo reproducen ideas machistas, sino que las validan socialmente”, afirmó Mandiola. Señaló que los medios de comunicación tienen un papel clave en deconstruir estos estereotipos: “Como periodistas, pueden ayudar a eliminar esos esquemas que nos encasillan en roles injustos”.

Mandiola subrayó que “hombres y mujeres tienen los mismos derechos y oportunidades ante la ley”, pero advirtió que las desigualdades estructurales se traducen en violencia, especialmente en entornos donde se relega a la mujer a un espacio de inferioridad. Esto se refleja en relaciones de poder, donde se asume que el hombre debe controlar las decisiones económicas o familiares.