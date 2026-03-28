Erupción del Chichonal marcó a Chiapas

De acuerdo con los registros el 28 de marzo de 1982 fue cuando el volcán Chichonal hizo erupción, un fenómeno natural que marcó la historia de Chiapas por su gran magnitud y su impacto en la región con efectos incluso a nivel global.

Testimonios de habitantes de las comunidades aledañas refieren que desde noviembre de 1981 se habían percatado de sismos de baja intensidad, además de ruidos extraños provenientes del subsuelo, como si la tierra les tratara de avisar con anticipación del inminente estallido.

Sobreviviente del desastre

El médico Rodolfo Posada Posada vivió de cerca este acontecimiento en Chapultenango y sobrevivió, cambiándole por completo la vida. Cuenta que, si bien todo inició el 28 de marzo, los días siguientes las explosiones y la caída de ceniza continuaron.

Cuando se dieron las primeras señales de erupción fue enviado a la zona para brindar apoyo, trabajaba en el Instituto Nacional Indigenista (INI). Llegaron a Bochil, alistaron algunas cosas y salieron para Pichucalco.

Les dijo que en Chapultenango se reportaban muchos heridos y refugiados por lo que acudieron a brindar ayuda junto a otros trabajadores.

Al llegar a un poblado vieron mucha destrucción, casas en llamas, personas sacaban su ganado y otras más regresaban a la zona.

Para el tercer o cuarto día, recuerda que en la madrugada se registraron dos explosiones del volcán que bloquearon los caminos. Ya no había forma de salir, por lo que insistieron a los pobladores a salir de la zona caminando.

El domingo 4 de abril fue el día que no amaneció, dice, por lo que decidieron salir caminando, entre dos y tres mil personas. Salieron a las cuatro de la mañana en total oscuridad, cuando se suponía que debía amanecer seguí igual de oscuro.

Varias horas después comenzó a disiparse la oscuridad “y lo que vi me produjo mucha congoja, vi una caravana de zombis, sin color, la ceniza cubrió a todas las personas, se pegó en la ropa, rostros, cabello, todos eran color gris y con miedo”.

Primeras señales

En su momento, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportaron sacudidas en la tierra y aumento de la temperatura de los ríos de la zona, así como también olor a azufre emanado de los afluentes.

Los pobladores notaron una extraña nube de vapor sobre el volcán. Todo fue reportado a las autoridades estatales, encabezadas por Juan Sabines Gutiérrez, sin embargo, no se realizó ninguna movilización de prevención.

Fue así que alrededor de las 23:30 horas del 28 de marzo de 1982, el Chichonal hizo su primera erupción arrojando objetos incandescentes a poco más de cien kilómetros a la redonda. Una columna de humo de aproximadamente 17 kilómetros, penetró la atmósfera.

La madrugada del 29 de marzo la lluvia de ceniza continuaba en municipios como Pichucalco, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez y algunos de Tabasco, Veracruz, Campeche y Oaxaca.

El tres de abril el Chichonal volvió a hacer erupción aproximadamente a las 19:35 horas, después de una serie de temblores, casi 30 cada hora. Para el cinco, el volcán realizó un tercer estallido, alrededor de las 05:00 horas.

Con tres explosiones el municipio de Francisco León quedó prácticamente desaparecido, al igual que Chapultenango, que estaba sumergido en un mar de cenizas, lodo y demás objetos geológicos.

Muy peligroso

Miguel Ángel Alatorre Ibargüengoitia, docente, vulcanólogo del Centro de Monitoreo Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), mencionó que según los estudios del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el Chichón, como también se le conoce, es el tercer volcán más peligroso del país, después del Popocatépetl y el volcán de Colima.

Indicó que se registró un pico en la sismicidad entre septiembre y octubre, a partir de entonces comenzó a disminuir; en enero solo se registraron 256 sismos, en febrero 486. Si bien no se puede hablar de una erupción inminente en el corto o mediano plazo, tampoco se puede decir que está en calma.