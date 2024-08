Es Chiapas el estado con mayor población joven

El Inegi refleja también que casi tres cuartas partes de los jóvenes están solteros. Diego Pérez / CP

Para el primer trimestre de 2024 en México había 31 millones de personas jóvenes, de 15 a 29 años, lo que representa el 23.8 % del total de la población; 51.1 % correspondió a mujeres y 48.9 % a hombres, así lo registró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según el Censo de Población y Vivienda 2020, Chiapas se convirtió en la entidad federativa con el mayor número de población joven, con una edad promedio de 24 años, contrario a la Ciudad de México, que registró su medianía con personas de 35 años o menos.

Hallazgo

México avanza hacia un envejecimiento en su población, tomando en cuenta que en el 2000, la edad media era 22 años, 26 para el 2010 y 29 para el 2020, es decir, la proporción de niñas, niños y adolescentes ha bajado de forma considerable y ha crecido el núcleo de adultos y adultos mayores.

En el marco del Día internacional de la Juventud, a celebrarse este 12 de agosto, el Inegi emitió los datos avanzados al primer trimestre de este año. Registró que a nivel nacional, de la población joven, 60 de cada 100 contaban con educación media superior; 37 tenían educación básica; dos, superior y el restante carecía de escolaridad.

Además, el 72.9 % reportó estar soltera o soltero; 16.9 %, en unión libre; 8.3 % dijo estar casada o casado; 1.6 %, separada o separado; 0.2 % ya se había divorciado y 0.1 % era viuda o viudo.

Estadísticas

Según sexo, 79 de cada 100 hombres estaban solteros, 14 vivían en unión libre y 7 estaban casados. En el caso de las mujeres, el porcentaje fue de 68, 20 y 10, respectivamente.

De los 31 millones de personas jóvenes, 16.7 millones formaban parte de la población económicamente activa del país; de esta cantidad, 15.9 millones estaban ocupadas y 810 mil desocupadas.

La población no económicamente activa era de 14.2 millones, 86.1 % no estaba disponible para realizar una actividad. De cada 100 jóvenes con esta condición, 64 no trabajaba por estudiar y 31, por realizar quehaceres domésticos.