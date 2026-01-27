Es falso que menor haya muerto de sarampión: Salud

La Secretaría de Salud de Chiapas descartó que un menor de edad perdiera la vida a consecuencia del sarampión, esto después de algunas versiones que fueron difundidas con respecto a un deceso en Chiapa de Corzo.

“Con relación a versiones difundidas en redes sociales sobre el fallecimiento de un menor en el Hospital Básico Comunitario de Chiapa de Corzo, la Secretaría de Salud del estado de Chiapas informa a la población que es falso que dicho deceso esté relacionado con sarampión”, enfatizó la dependencia estatal.

Dictamen médico

Al pronunciarse sobre el tema, se detalló que el dictamen médico oficial del fallecimiento del menor se vinculó con el síndrome de dificultad respiratoria hipoxémica.

Tomando en cuenta la situación que enfrenta Chiapas con el brote del sarampión, las autoridades de Salud aplicaron una prueba tipo PCR para dicho virus, el resultado fue negativo al padecimiento, es decir, la muerte no estuvo vinculada con la enfermedad.

“La Secretaría de Salud estatal reitera el llamado a la ciudadanía a evitar la difusión de información falsa o no verificada, ya que este tipo de contenidos genera alarma social, desinformación y afecta los esfuerzos institucionales en materia de salud pública”, agregó la autoridad.

Como parte de las labores preventivas, la institución enfatizó que siguen activos los protocolos de vigilancia, además de acciones de prevención.

Atención a la población

A esto se le suma la atención médica en los casos necesarios, y un trabajo enmarcado en la transparencia y en la evidencia científica. “Invitamos nuevamente a la población y a las familias a vacunarse y cuidar su salud”, complementó la Secretaría.

Fueron las propias autoridades de Salud las que reconocieron en días pasados que el estado enfrenta un brote de sarampión, pero no ha sido explosivo.

Los trabajos de protección a la población ha llevado a que se hayan aplicado un millón de dosis de vacunas contra el sarampión.

“Este logro es reflejo del trabajo comprometido del personal de enfermería y administrativo del sector salud que ha participado activamente en la planeación, organización y aplicación de los biológicos en las distintas regiones del estado, incluso en zonas de difícil acceso”, resaltó la Secretaría.