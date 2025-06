Es momento de un precedente contra feminicidas

En el contexto de recientes actos criminales cometidos contra mujeres, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, dijo que la reciente reforma al Código Penal permitiría dejar un presente en la impartición de justicia.

Informan sobre la pena máxima

Explicó que la reforma que sanciona hasta con 100 años de cárcel a feminicidas se ha llevado de manera informativa a diversos rincones de Chiapas, incluso en municipios que antes se pensaba tenían normalizada la violencia de género.

Explicó que municipios como Oxchuc y otros de población indígena están dando muestra de sensibilidad, pues apoyan la elevación de sanciones contra quienes violenten a las mujeres.

Ahora corresponderá a las autoridades en materia utilizar estas herramientas para, en estricto apego a derecho, generar un precedente contra la violencia de género.

Condena feminicidio de Yuri

En ese sentido, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado lamentó el feminicidio de Yuri “N”, una joven víctima de su pareja, quien tras asesinarla le prendió fuego al interior de su vivienda en el Infonavit El Rosario de la capital chiapaneca.

El legislador sostuvo que lo ocurrido a Yuri “N”, son hechos por demás lamentables y que no solo espera que no ocurran en Chiapas, sino que no deben ocurrir en ninguna otra parte.

Fortalecen las leyes

“Como legisladores estamos reforzando, fortaleciendo las leyes; anunciamos unos días que tipificamos hasta 100 años de prisión a quien cometa el delito de feminicidio y bueno, por nuestra parte estamos haciendo todo lo que nos toca, con nuestro mayor esfuerzo”, sostuvo.

En ese sentido, el diputado aseveró que desde el Congreso las y los diputados realizarán todas las acciones que puedan implementar para garantizar la seguridad de las mujeres en Chiapas.

Asimismo, destacó que gobernador Eduardo Ramírez anunció que hará una campaña de un sistema de alarma a través de un reloj inteligente para aquellas mujeres que se sientan vulnerables.

“Lo importante acá, es reconocer que esos temas se abordan hoy en día, se reconocen y se actúa en consecuencia”.

Sobre este lamentable caso y de acuerdo con la necropsia de ley, la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento. El cuerpo también presentaba lesiones por golpes previos al fallecimiento y, posteriormente, fue incendiado con el uso de combustible.