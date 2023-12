Es necesario el diálogo para poder instalar casillas

Se han identificado diferentes municipios de Chiapas como focos rojos, en los que está en duda la instalación de casillas de cara al proceso electoral de 2024. Por ello, el diputado local Marcelo Toledo Cruz expuso la necesidad de un trabajo conjunto que permita efectuar con normalidad la jornada electoral en toda la entidad.

El representante popular hizo un llamado a los actores involucrados en los municipios de la entidad que tienen conflictos, a fin de que establezcan el diálogo hasta que haya una conciliación y se permita la instalación de las casillas para las elecciones del 2024, de una manera tranquila.

Trabajo

Considera que todos los organismos que tienen que ver con el tema de la elección están a tiempo de tomar acciones necesarias para incidir en este tema.

“Faltan más de seis meses para llevar a cabo la elección efectiva, han pasado por el proceso de la elección intermedia del 2021”, indicó.

Además, dejó un aviso: “En seis municipios no fue posible llevar a cabo las elecciones; el Congreso del Estado tuvo que instalar Concejos Municipales, me parece que eso no es lo más adecuado; sin embargo, es lo que queda, si bien la instalación de Concejos Municipales es lo que marca la ley, lo correcto es que la ciudadanía elija a sus autoridades a través de un proceso democrático”.

Evitar hechos violentos

Cabe recordar que en el estado de Chiapas hay 124 municipios, y en uno —que es el caso de Oxchuc— se elige a sus autoridades a través de su Sistema Normativo Interno.

“En este sentido, todos debemos abonar para que se haga un buen proceso en este 2024, por el bien de todos, sobre todo para evitar hechos violentos en estos municipios del estado”, comentó.

Los conflictos poselectorales que se dieron en el 2021 continúan en seis municipios de Chiapas, y en algunos casos sí se pudo reponer el proceso, pero en otros no.

La elección del 2024 está considerada por varios especialistas en el tema como la más compleja de la historia, a nivel nacional y estatal (para la entidad).