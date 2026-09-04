Es necesario formar a profesionales con visión

La titular de la Secretaría de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza, dijo que los programas académicos implementados en el Soconusco deberán tener una visión que integre el contexto económico y social de la región, para que los egresados tengan oportunidades y también incidan en el desarrollo de su comunidad.

Solo a partir del conocimiento de las condiciones generales de la región se puede aspirar a una formación educativa integral, pero al mismo tiempo vinculada al perfil laboral, económico y social de la zona fronteriza.

Participación activa

Asimismo, resaltó que las instituciones educativas deben tener una participación activa en esta visión, al ser espacios donde se forman las nuevas generaciones y se desarrollan conocimientos, capacidades e innovaciones que pueden contribuir al crecimiento económico y social.

Señaló que la región cuenta con un amplio potencial y que el reto consiste en articular las capacidades existentes para transformarlas en oportunidades para la población.

Dijo que a través de la Subsecretaría de Seguimiento y Desarrollo Socioeconómico, se fortalece la vinculación con las instituciones educativas, buscando consolidar un proyecto de desarrollo, sobre todo en materia de formación de talento, innovación, investigación y generación de oportunidades para las juventudes.

Propuesta

Junto a la Fiscalía General del Estado (FGE), esto ha permitido tener un plan estratégico denominado “Prevenir para el Buen Vivir”, una propuesta orientada a fortalecer las acciones de prevención y coordinación institucional para contribuir a entornos de paz y bienestar, particularmente entre las juventudes.