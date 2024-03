Es necesario impulsar más la educación dual

El director del Tecnológico Nacional de México (TecNM), campus de Tuxtla Gutiérrez, José Manuel Rosado Pérez, comentó que participó en el Taller Estatal para el Impulso de la Educación Dual, Emprendimiento Asociativo y Servicio Social Comunitario en la Educación Superior.

Destacó que unir esfuerzos institucionales propicia a la detonación de la actividad productiva y el desarrollo humano a través del impulso de la Economía Social y Solidaria; claro ejemplo es que a nivel nacional este instituto ocupa el cuarto lugar por creación de Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria (Nodess).

Indicó que como sector educativo coincidieron que el emprendimiento asociativo y los Nodess han funcionado como estrategias para contribuir en el desarrollo económico de las regiones y del país, mediante las alianzas entre gobierno, academia y organismos del sector social de la economía.

De igual manera remarcaron la importancia de impulsar a la educación dual que ha adquirido una dimensión muy importante en el sistema educativo de nuestro país ya que contribuye a la formación y al desarrollo de competencias para el acercamiento de los estudiantes al mercado laboral.

La educación dual ha tenido avances significativos, sin embargo, se debe impulsar esta oferta educativa para que este sistema tenga mayor relevancia.

Es una estrategia innovadora y flexible para la adquisición y perfeccionamiento de las competencias profesionales en un ambiente de aprendizaje académico-laboral, en los institutos tecnológicos y en las unidades económicas nacionales o internacionales.

Dieron a conocer el programa Economía Social y Solidaria en donde destacan los 250 Nodess acreditados que corresponde a 172 de los IT federales y centros y 78 IT descentralizados, así como 106 Prenodess, de los cuales 51 son de los IT federales y centros, y 55 de los IT descentralizados.

El objetivo del taller fue presentar el Plan de Trabajo de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (Coepes) y la presentación de la Implementación de la Educación Dual y el Emprendimiento Asociativo en los Subsistemas de ES.