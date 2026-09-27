Es necesario proteger integridad de pescadores

La titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Pueblo, Judith Torres Vera, reconoció que las condiciones en que los pescadores chiapanecos ingresan al mar necesitan mejorarse, en beneficio de su seguridad y de optimizar los procesos de pesca.

Por ello, se está buscando generar sinergia para tecnificar a los pescadores, pero también para que se refuerce la seguridad en las zonas costeras.

En este sentido, dijo que recientemente se realizó una firma de convenio de colaboración con la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) para garantizar su cuidado y acompañamiento dentro y fuera de los cuerpos de agua.

Beneficios

Resaltó que esta firma de convenio entre ambas instituciones permitirá seguir sumando esfuerzos en las acciones de vigilancia, inspección y acompañamiento, para garantizar una pesca responsable, ordenada y legal.

Dijo que en eventos recientes, la participación de las autoridades ha sido vital para el rescate de algunos compañeros.

Destaca que, a nivel nacional, Chiapas ocupa el noveno lugar en volumen de producción pesquera, con 42 mil 127 toneladas de peso vivo, lo que en términos de valor de producción se ubica en la décima posición, reflejando incremento del 21 % en el volumen.